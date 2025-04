Portuguesa SAF confirma retorno ao Canindé durante a Série D

Nesta segunda-feira, Alex Bourgeois, Presidente da Portuguesa SAF, anunciou que a reforma do Canindé foi adiada para que a equipe mande seus jogos da Série D no estádio.

O clube entrou em acordo com a Revee, responsável pelo novo projeto do Canindé, que aceitou adiar as obras. Até então, as partidas como mandante estavam sendo disputadas no Mercado Livre Arena Pacaembu.

"Voltar para casa é sempre algo bom. Não importa o momento ou o contexto. Afinal de contas é o nosso lar, onde vivemos momentos históricos, compartilhamos alegrias com quem amamos", escreveu Bourgeois.

"Retornar em um momento especial é ainda mais importante. E é assim que voltaremos ao Canindé, para disputar aquele que será o campeonato mais importante dos últimos anos para nós", continuou.

Vale destacar que, apesar do adiamento da reforma geral no Canindé, a Revee fará restaurações nos camarotes e nas cabines de imprensa.

A última partida da Portuguesa disputada no Canindé foi no dia 18 de janeiro, contra o Novorizontino, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

A estreia na Série D está marcada para o próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, no Rio de Janeiro.

Veja a nota completa do presidente Alex Bourgeois na íntegra:

É hora de voltar para casa! - Por Alex Bourgeois

Um torneio que será o primeiro passo de nossa retomada rumo à Série A, um projeto que pode parecer difícil, mas vamos transformá-lo em realidade nos próximos anos.

Uma jornada dessas precisa começar da melhor maneira possível, com o nosso torcedor se sentindo em casa, com uma sinergia que, exceto pela estreia como mandante do Paulistão, ainda não tivemos nesta temporada.

Por isso faremos um enorme esforço. Contaremos com reformas pontuais nas cabines de imprensa e camarotes já para a estreia e nos comprometeremos a atuar com capacidade reduzida nos primeiros jogos para garantir o conforto do nosso torcedor.

E isso só será possível pelo trabalho em conjunto com os nossos parceiros da Revee, que não apenas aceitaram atrasar o início das obras do Novo Canindé, como também nos ajudarão nas reformas pontuais que serão executadas.

Nosso até breve pode ter sido mais curto do que o imaginado, mas, dessa vez, queremos uma despedida como todos nós sonhamos: vencendo e fazendo festa no jogo final!

É hora de voltar para casa! É hora de voltar à Serie A!

Um abraço lusitano,



Alex Bourgeois



Sócio-investidor e Presidente da Portuguesa SAF