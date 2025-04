Santos tem notícias ruins de três alvos para substituir Caixinha

Após demitir o português Pedro Caixinha, o Santos ouviu notícias ruins nessa primeira busca por um novo técnico.

Ao menos três treinadores rejeitaram assumir o comando do Peixe no momento.

O que aconteceu

Dorival Júnior e Tite disseram que não querem assumir nenhum clube agora. Outro alvo do Santos, Luís Castro avisou que não pretende trabalhar no Brasil. O português ex-Botafogo atualmente treina o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Estas eram as três principais opções do Peixe. O clube da Vila Belmiro pode até insistir em alguma negociação, mas ficou frustrado com as primeiras reações.

Outro técnico na mira do Santos é Jorge Sampaoli. O nome do argentino não empolga tanto os santistas por já ter recusado o Peixe em outro momento, mas não está totalmente descartado.