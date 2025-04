Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio são escalados para o Mundial de Clubes da Fifa: confira

Nesta segunda-feira, após um processo de preparação, a Fifa divulgou 35 árbitros, 58 assistentes e 24 árbitros de vídeo para o Mundial de Clubes deste ano. Entre os nomes, estão os brasileiros Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio.

Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Árbitros da FIFA, comentou que os escolhidos devem estar emocionados com a oportunidade.

"Como cada nova competição começa, os árbitros selecionados estão entre aqueles que têm o privilégio de fazer parte disso pela primeira vez, então tenho certeza de que todos os árbitros ficarão emocionados", disse.

"Viemos de atuações de alto nível apresentadas nos últimos torneios da FIFA. Portanto, o nível está mais alto e, quando ele sobe, fica mais difícil manter o nível. Mas estamos trabalhando muito duro e a Team One dará uma contribuição sólida para o sucesso desta competição emocionante", completou.

A regra aprovada pelo Conselho da Associação Internacional de Futebol (IFAB) também será implementada nos jogos do torneio: caso um goleiro fique com a bola por mais de oito segundos, será marcado escanteio para a equipe adversária.

Além disso, durante as partidas, os árbitros utilizarão câmeras corporais. As imagens serão disponibilizadas aos torcedores pela DAZN, emissora global do Mundial.

"Gosto de comparar a preparação de um time de futebol e de uma equipe de arbitragem porque ambos precisam trabalhar duro e entregar os mais altos padrões", disse Massimo Busacca, diretor de arbitragem da Fifa", disse. "Tentamos encontrar o máximo de uniformidade e consistência possível no que fazemos porque o futebol é igual em todos os lugares, mas sabemos que temos que entender as diferentes mentalidades no futebol, e isso é crucial", concluiu. O torneio acontece de 14 de junho a 13 de julho. Serão utilizados 12 estádios em 11 cidades-sede nos Estados Unidos.

Veja a lista dos 117 árbitros relacionados para o Mundial de Clubes da Fifa 2025:

(Foto/Divulgação)