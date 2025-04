Campeão do mundo com a Argentina em 2022 acusa advogado de desviar R$ 4 mi

Gonzalo Montiel, campeão com a seleção argentina na Copa do Mundo do Qatar, acusa seu ex-advogado, Nicolás Payarola, de fraude e desvio de cerca de US$ 700 mil (pouco mais de R$ 4 milhões, na cotação atual). As informações são do jornal argentino La Nación.

O que aconteceu

Montiel entrou com ação contra Payarola, que hoje trabalha como advogado de Wanda Nara. O valor estaria relacionado a um dinheiro entregue para supostos investimentos que, segundo a defesa do jogador, nunca foram realizados.

A denúncia detalha nove casos de fraude e três falsificações materiais. Entre eles, destaca-se a suposta compra de um terreno para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário em Conurbano Bonaerense, região de Buenos Aires.

A denúncia de 36 páginas inclui mensagens de WhatsApp, documentação de transferências, e contratos que buscam comprovar as repetidas fraudes e falsificações. Segundo relatos, a situação foi descoberta pelo cunhado de Gonzalo Montiel, Brahim López, que começou a trabalhar no escritório de advocacia de Payarola.

Brahim percebeu irregularidades que levantaram suspeitas na família. Isso levou a uma investigação mais aprofundada, culminando na denúncia judicial contra Payarola. Embora o advogado tenha devolvido parte do dinheiro (menos de US$ 150 mil), o prejuízo ainda considerável fez a família Montiel recorrer à Justiça.

A quantia pedida por Montiel também inclui parte do valor recebido como prêmio pelo título mundial em 2022. "As promessas de devolução nunca foram cumpridas", diz a defesa de Montiel.

Quem é Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel é lateral-direita, tem 28 anos e voltou ao River Plate nesta temporada após passagem pelo Sevilla, da Espanha, clube que defendia quando foi convocado por Lionel Scaloni para a disputa da Copa do Mundo do Qatar. Criado na base do time argentino, ele ainda passou pelo Nottingham Forest na temporada 2023/24.

Montiel foi um dos personagens da decisão da Copa do Mundo entre Argentina x França. Ele quase virou vilão ao colocar a mão na bola dentro da área no fim do segundo tempo da prorrogação —Mbappé converteu e levou o jogo para as penalidades. Porém, redimiu-se na decisão por pênaltis e foi o responsável por converter o pênalti que deu o título aos hermanos.

Com a camisa da Argentina, ele ainda conquistou duas edições da Copa América, em 2021 e 2024. Por clubes, tem como principais títulos a Copa Libertadores (2018) e o Campeonato Argentino (2021), pelo River Plate, e a Liga Europa (2002/23), pelo Sevilla.