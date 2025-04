'Adoro ver, ele tem carisma único': Alcaraz se rende a João Fonseca

Melhor tenista do ano, vencedor do Masters 1000 de Montecarlo no domingo e um dos favoritos aos principais títulos da temporada, Carlos Alcaraz é ídolo de muita gente.

Mas nesta segunda-feira, em Barcelona, ele também mostrou um lado fã ao falar do brasileiro João Fonseca.

"João Fonseca me encanta. Eu adoro ver os jogos dele, ele tem um carisma único, e pela idade que tem… Eu tenho 21 anos, é meio estranho falar de outros jovens, mas ele é incrível", disse o tenista espanhol, ao ser perguntado pelo UOL sobre a nova geração que vai tomando conta do circuito.

João Fonseca tieta Carlos Alcaraz quando foi sparring do tenista espanhol no Rio Open de 2022 Imagem: Rio Open

Nesta semana, Alcaraz disputa o ATP 500 de Barcelona e, na semana que vem, disputará o Masters 1000 de Madri, que terá a presença de Fonseca — o brasileiro, atual 59º do ranking mundial, decidiu descansar após o Masters 1000 de Miami. Fonseca e Alcaraz ainda não se enfrentaram no circuito profissional, mas têm trocado elogios em público.

A edição de 2025 do torneio catalão é especial por ser a primeira após a "Era Rafael Nadal". Aos 21 anos e ocupando o número 2 do ranking mundial, Alcaraz é um dos principais rostos desta renovação, mas há tenistas ainda mais jovens que já impressionam.

Além de Fonseca, ele destaca o francês Arthur Fils, de 20 anos, atual 14º do ranking, e o checo Jakub Mensik, de 19, e que ocupa a 23ª posição.

"Mensik já venceu em Miami, é um jogador que vai continuar crescendo, mas já podemos dizer que tem seu lugar entre os melhores. Fils eu enfrentei pela primeira vez em Montecarlo e fiquei assombrado; eu saí da quadra assustado com ele", disse.

Stefano Tsitsipas compari João Fonseca a Carlos Alcaraz Imagem: Corinne Dubreuil/ATP Tour

Grego também se derrete

Ex-número 3 do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas também está "Fonsequizado". Mesmo sem nunca ter enfrentado o brasileiro, ele vem acompanhando com interesse e empolgação a carreira do carioca, de apenas 18 anos.

"Ele tem um potencial enorme. É difícil não pensar que ele poderá fazer grandes coisas no futuro. Ele já ganhou jogos importantes e teve bons resultados nos últimos meses. Eu diria que ele tem o mesmo potencial que tinha Alcaraz quando entrou no circuito", afirmou o atual 16º colocado do ranking.

Fonseca começou a temporada com o título do Challenger de Camberra, na Austrália. Depois, "furou a bolha" no Australian Open, quando superou três jogos classificatórios e venceu o russo Andrey Rublev, em sua estreia em um Grand Slam. Depois, caiu na segunda rodada.

A temporada teve ainda os títulos de Buenos Aires — o primeiro de um torneio de nível ATP — e do Challenger de Phoenix, nos EUA. O brasileiro deve voltar às quadras na semana que vem, em Madri.