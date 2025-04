Neymar x Samuel Xavier: 'treta' entre os dois é antiga e começou em 2013

Neymar e Samuel Xavier travaram um duelo à parte e chegaram a se desentender durante a vitória do Fluminense sobre o Santos, por 1 a 0, pelo Brasileirão, na noite de ontem. Mas a treta entre os dois é antiga e vem de mais de dez anos atrás.

O que aconteceu

Não é a primeira vez que Neymar, de 33 anos, e Samuel Xavier, de 35, se desentendem em campo. Uma treta dos dois em um jogo de 2013, entre Santos e São Caetano, pelo Paulistão, foi resgatada por internautas após o entrevero deste domingo.

Neymar leva a melhor no primeiro tempo. Ele dá um drible desconcertante em Samuel Xavier e deixa o adversário sentado no chão antes de invadir a área.

Samuel Xavier responde na etapa final com um carrinho preciso antes de vibrar muito em frente ao jogador santista. Neymar, por sua vez, aplaude o lateral ironicamente (veja abaixo).

Samuel Xavier é tretado com o Neymar desde esse dia aqui pic.twitter.com/vP8uGdk8nA -- Tricomics (@tricomics) April 14, 2025

Neymar fez o gol santista neste jogo, disputado no Pacaembu. Jael havia aberto o placar para o São Caetano, mas o craque santista deixou tudo igual. O duelo, válido pela 17ª rodada do Paulistão, terminou empatado em 1 a 1, e o Peixe ficou com o vice-campeonato daquele ano.

Samuel Xavier leva a melhor sobre Neymar, e Flu vence

Neymar entrou no segundo tempo de Fluminense x Santos, no Maracanã. A vigilância mais próxima do lateral-direito tricolor irritou o jogador santista, e os dois se estranharam. O camisa 10 levou cartão amarelo depois de deixar o braço no rosto do adversário, aos 15min da etapa final.

No lance seguinte, Neymar arrancou pelo lado esquerdo e foi parado por Samuel Xavier, que colocou bola para escanteio e vibrou muito quando a bola saiu pela linha de fundo.

Quem sorriu por último foi Samuel Xavier. O lateral fez o gol da vitória do Flu já no apagar das luzes após finalizar da entrada da área e contar com desvio para vencer o goleiro Gabriel Brazão. De quebra, entrou na onda da torcida tricolor e colocou as mãos nos ouvidos enquanto o estádio xingava Neymar (veja abaixo).

Torcida do Fluminense tava gritando "Ei, Neymar, vai tomar no c#"



E o Samuel Xavier fez isso:



pic.twitter.com/WBgQtuDKy4 -- DataFut (@DataFutebol) April 14, 2025

Dois encontros, duas tretas

Estas foram as únicas duas vezes que Neymar e Samuel Xavier se enfrentaram na carreira. O atacante seguiu para o Barcelona meses depois do duelo de 2013 e só retornou ao Brasil este ano. Já o lateral jogou no São Caetano até o fim daquela temporada e acertou com o Ceará para no ano seguinte. Depois, ainda passou por Sport e Atlético-MG antes de desembarcar no Flu, em 2021.