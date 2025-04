Pimblett e Covington protagonizam discussão acalorada nos bastidores do UFC 314; veja

A noite do UFC 314 em Miami (EUA) não terminou com o soar do último gongo. Nos bastidores da arena, Colby Covington e Paddy Pimblett protagonizaram uma discussão intensa que quase passou dos limites (veja abaixo ou clique aqui). O bate-boca começou enquanto o inglês concedia entrevistas após nocautear Michael Chandler e foi abruptamente interrompido pelo falastrão americano, que surgiu disposto a tirar satisfações.

A cena viralizou: o veterano lutador apareceu chamando 'The Baddy' de "irrelevante" e criticando o nível de seus oponentes. Sem recuar, o britânico reagiu com insultos e ironias, deixando claro que não aceitaria provocações calado. O clima ficou ainda mais tenso quando ambos ameaçaram partir para a briga, exigindo intervenção dos seguranças. O americano acusou o Pimblett de construir sua invencibilidade contra lutadores em má fase, enquanto o europeu retrucou, expondo o histórico recente do ex-campeão - sem vitórias desde 2022.

"Ele só fala quando tem câmera ligada. Vi ele no Power Slap e o cara abaixou a cabeça. Agora apareceu querendo show. É um fracassado tentando se manter em evidência com meu nome," disse Pimblett em entrevista à ESPN após o encontro nada amigável.

O veterano falastrão decidiu contar sua versão. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, elevou o tom contra o inglês e justificou a abordagem nos bastidores. Além disso, demonstrou o motivo de ser considerado um dos lutadores mais controversos da atualidade por meio de fortes insultos ao rival.

"Ele vive usando meu nome para se promover. Tive que olhar na cara dele e perguntar: 'Quer falar agora?'. Mas é uma p***. Nunca foi top de nada, só tem fama porque parece a Ellen DeGeneres com sotaque britânico", rebateu Covington.

Momentos distintos

Paddy Pimblett vive sua melhor fase no UFC. Após dominar Michael Chandler no co-main event, o inglês manteve a invencibilidade na organização e se aproxima de uma possível disputa de cinturão nos pesos-leves (70 kg). Com sete vitórias seguidas, 'The Baddy' começa a mirar adversários do topo e chama atenção tanto pelas atuações quanto pela personalidade fora do octógono.

Já Colby Covington atravessa um momento delicado. Ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg), vem de duas derrotas consecutivas e não vence desde março de 2022. Sem lutas agendadas e distante do topo da divisão, 'Chaos' continua em evidência mais por suas provocações do que pelo desempenho recente no octógono.

It got heated backstage between Colby Covington and Paddy Pimblett at #UFC314 ? pic.twitter.com/4ag6DQ1uEK

- ESPN MMA (@espnmma) April 13, 2025

