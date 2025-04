Paulinho se mostra confiante após estreia e projeta próximos compromissos do Palmeiras

Depois de quatro meses de recuperação, Paulinho estreou com a camisa do Palmeiras no último sábado em vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante celebrou seus primeiros minutos pelo Verdão e mostrou confiança neste retorno aos gramados.

"Foi um momento marcante pra mim. Primeiro por voltar a fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol, e pela minha estreia por um grande clube como o Palmeiras. Fico muito feliz de ter voltado em um clássico, com uma vitória extremamente importante. Só tenho de agradecer a todo o staff do Palmeiras, ao pessoal da fisioterapia, os médicos, nutricionistas, pelo apoio e suporte que me deram sempre no dia a dia. Mesmo eu não estando no campo, era onde eu tinha que me fortalecer mentalmente e fisicamente para poder voltar e só desfrutar", afirmou o camisa 10 após o treino desta segunda-feira.

"Eu vi que o jogo estava pedindo volume na frente, o professor Abel confiou em mim naquele momento, tive oportunidades e por pouco o gol não saiu. Fiquei muito feliz por ter voltado, por me sentir confiante dentro de campo e por ter ajudado de alguma forma os meus companheiros a saírem com a vitória", complementou Paulinho.

Paulinho recuperou-se de uma cirurgia na perna direita. No dia 4 de dezembro de 2024, o atacante, ex-Atlético-MG precisou passar pelo procedimento cirúrgico para tratar uma fratura por estresse na tíbia. Por essa razão, ele chegou a atuar machucado por cerca de oito meses no time mineiro.

Ele foi anunciado como reforço do Palmeiras no dia 31 de dezembro de 2024 e desde então deu início à sua recuperação na equipe paulista, participando de toda a pré-temporada. Neste sábado, esteve no banco pela primeira vez à disposição de Abel Ferreira e foi acionado aos 31 minutos do segundo tempo, entrando no lugar de Vitor Roque.

Paulinho segue à disposição de Abel para o duelo contra o Internacional, que acontece na quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19h30 (de Brasília). O atleta palestrino comentou a sequência do Palmeiras e pediu a ajuda de todos os companheiros.

"É um momento importante, início de competições grandes como o Brasileirão, a Libertadores, em breve a Copa do Brasil. Temos de começar bem nessas competições internacionais e nacionais para poder ganhar confiança a cada jogo e dar oportunidade a todos os jogadores do elenco. São muitos jogos e acredito que vamos precisar de todo mundo", completou o jogador.