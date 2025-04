Arboleda faz corrida no CT do São Paulo, mas não deve enfrentar o Botafogo

O zagueiro Arboleda iniciou nesta segunda-feira (14) os trabalhos no gramado do CT da Barra Funda. O equatoriano trata de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda e não tem retorno garantindo no time do São Paulo que visita o Botafogo, na quarta-feira, pelo Brasileirão.

Depois de três empates seguidos na competição, e o 2 a 2 com o Alianza Lima, pela Libertadores, a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía aumentou. Ele se ampara justamente nos desfalques para defender seu cargo.

Arboleda já não atuou diante do Cruzeiro (1 a 1 no MorumBis) e pode ficar de fora, também, no clássico com o Santos, no fim de semana, na capital. Além do trote no campo, ao Aldo de Lucs Moura e Pablo Maia, o zagueiro equatoriano ainda realizou trabalhos com a fisioterapia no Reffis do São Paulo.

Os outros desfalques de peso do clube, Luiz Gustavo, em repouso por causa de um tromboembolismo, e Oscar, com problema muscular, ainda não têm prognósticos de retorno. O caso do volante é mais grave, enquanto o meia pode ser liberado para a transição física em breve.

A boa notícia para Zubeldía é que o artilheiro Calleri - vive má fase na temporada - está à disposição após cumprir punição diante do Cruzeiro após ser expulso diante do Atlético-MG e deve retomar a posição no comando do ataque ao lado de Ferreirinha e Luciano.

Os titulares que encararam o Cruzeiro no domingo fizeram um trabalho regenerativo nesta segunda-feira, enquanto os demais jogadores foram a campo para atividades de fundamentos técnicos, focando em posse de bola em espaço curto e também situações de jogo.