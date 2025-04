Hansi Flick não acredita em virada do Dortmund sobre o Barcelona: 'Confiante em meus jogadores'

Treinadores costumam adotar o discurso politicamente correto antes de jogos decisivos. Mas para Hansi Flick, o Barcelona "já está" nas semifinais da Liga dos Campeões. Com vantagem de 4 a 0 da ida diante do Borussia Dortmund, o treinador alemão não acredita em uma reviravolta nesta terça-feira, na Alemanha.

Nada de subestimar o adversário, porém. Ao contrário, a confiança grande do comandante é pela força do time do Barcelona, que vem com fantástica média de três gols por jogo na Liga dos Campeões, na qual perdeu somente uma vez e tem a melhor campanha atualmente.

Questionado se o Borussia Dortmund pode se reabilitar na série, o técnico foi categórico. "Não, estou absolutamente confiante na minha equipe, nos meu jogadores. Eles são incríveis", afirmou, pedindo apenas que não haja um relaxamento em campo.

"Fiquei muito feliz por vencer por 4 a 0 em Montjuïc, mas amanhã não será um jogo fácil. Precisamos mostrar nossos pontos fortes e jogar nosso estilo de futebol, não importa onde estivermos, temos que manter o foco. Queremos jogar bem por nós mesmos e também pelos torcedores visitantes que sempre nos apoiam. Não vamos deixar nossa concentração cair."

Com a vaga encaminhada nas semifinais, o Barcelona ainda está com boa vantagem de quatro pontos no Campeonato Espanhol e na final da copa do Rei. Questionado sobre a possibilidade de levar a tríplice coroa, Flick pediu calma. "Precisamos pensar jogo a jogo. Só pensamos no nosso jogo contra o Dortmund. O resto é para o futuro. Não estamos olhando para mais nada", enfatizou. "Nossa ideia de futebol é sempre dar o nosso melhor. Há muita qualidade na nossa equipe e sempre encaramos um jogo de cada vez. Jogar contra o Dortmund nas quartas de final da Liga dos Campeões no estádio deles sempre será difícil. Precisamos de 100% de concentração."

O treinador pode dar descanso ao veterano centroavante Lewandowski, começando o jogo com Ferrán Torres de centroavante. Balde é ausência certa na lateral, mas Flick pediu calma para confirmar o retorno de Dani Olmo no meio-campo.