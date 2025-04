Palmeiras se reapresenta após vitória no Derby, e Murilo tem lesão na coxa detectada

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, e iniciou a preparação para visitar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada da competição, no Beira-Rio.

Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais no clássico contra o Corinthians, no último sábado, seguiram cronograma regenerativo no centro de excelência do clube. O restante do elenco participou de um treino técnico com jogos em campo reduzido e objetivos determinados pela comissão técnica de Abel Ferreira.

Murilo, que sentiu dores ainda no aquecimento antes da partida contra o Corinthians, passou por exames nesta segunda-feira e teve uma lesão detectada no músculo posterior da coxa direita. O Palmeiras não divulgou um prazo de recuperação para o atleta, que já começou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Assim, o zagueiro deve desfalcar o Verdão na partida desta quarta-feira. Mayke (lesão muscular na coxa esquerda), Lucas Evangelista (trauma na coxa direita) e Raphael Veiga (luxação no ombro) também são dúvidas para o duelo contra o Internacional. O atacante Bruno Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho direito) é desfalque certo.

Com a vitória diante do Corinthians, por 2 a 0, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com sete pontos conquistados, mesma pontuação do Flamengo. A equipe carioca leva vantagem nos gols marcados.

O Alviverde defende uma invencibilidade de seis jogos, com quatro vitórias consecutivas.

Por outro lado, o Internacional, que ficou no empate sem gols com o Fortaleza, neste domingo, ocupa a 6ª posição, com cinco pontos somados. O Colorado é a única equipe da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não perdeu em 2025.