Unai Emery pede apoio da torcida do Aston Villa para virar sobre o PSG na Champions

Nesta segunda-feira, Unai Emery, técnico do Aston Villa, concedeu entrevista coletiva antes da segunda partida contra o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Na ida, os franceses venceram por 3 a 1.

Agora, o Aston Villa terá o desafio de vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para conseguir levar a partida para prorrogação e, talvez, para os pênaltis. "O objetivo é vencer. Com um gol só, não é o suficiente, mas se estivermos vencendo, podemos chegar perto".

"Nós competimos como planejamos e o resultado que alcançamos não foi realmente o melhor, mas estávamos bem equilibrados no final da segunda etapa", completou.

Unai's talking points from this afternoon's press conference ? #UCL ? Aston Villa (@AVFCOfficial) April 14, 2025

Nesta segunda partida, o Aston Villa terá a vantagem de jogar no Villa Park e com o apoio de seu torcedor. No entanto, Emery reforçou a qualidade do PSG e sua experiência em jogar fora de casa, com a pressão da torcida adversária.

"Mas, se estivermos nos conectando com o nosso torcedor, transmitindo uma energia positiva, jogando bem tática e individualmente, os torcedores vão nos ajudar muito. Sempre para os atletas jogando em casa, com a energia que podem receber dos torcedores, é algo que acrescenta positivamente", disse.

"Amanhã, taticamente, vamos tentar ter a nossa melhor ideia tática individual e coletiva para enfrentá-los. Temos que acreditar, mostrar a nossa vontade de conseguir isso, respeitá-los da mesma forma que fizemos lá. Mas tentaremos usar agora o Villa Park como nossa casa e como nossa fortaleza", completou.

Unai Emery diz ainda não ter um esboço do time titular. Segundo o técnico, "quando preparamos cada jogo, estamos nos preparando para cada jogador. Cada um precisa saber qual é a sua função em campo e também entender como gerenciamos a partida emocional e taticamente, caso eles estejam em campo para cumprir sua função".

Aston Villa e PSG se enfrentam nesta terça-feira, às 16 horas. Quem avançar encara o vencedor do embate entre Arsenal e Real Madrid.