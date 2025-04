Hernan: Pablo Maia deve voltar ao São Paulo antes da parada do Mundial

Pablo Maia tem uma recuperação surpreendente da cirurgia no tornozelo e deve voltar a jogar pelo São Paulo dois meses antes do previsto, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo apurou Hernan, o volante deve estar à disposição de Luis Zubeldía antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Semana que vem o Pablo Maia já deve ir para transição de campo. Aí passa por um período de transição física, não é do dia para noite, mas a expectativa é que antes da parada da Data Fifa o Pablo Maia já esteja jogando, à disposição do Zubeldía para jogar.

A ideia é que ele jogue, esteja a pleno vapor, antes da parada da Data Fifa e para o Mundial de Clubes. Pelos cálculos do departamento médico do São Paulo, o Pablo Maia está surpreendendo na recuperação e deve adiantar a volta em um mês e meio a dois meses antes do prazo inicial.

É um super-recuperação que está surpreendendo muita gente no São Paulo.

André Hernan

Pablo Maia está longe dos gramados desde o fim de fevereiro, quando passou por uma cirgurgia nos ligamentos do tornozelo direito.

O Super Mundial de Clubes acontece entre os dias 14 de julho e 13 de julho, nos EUA. O último compromisso do São Paulo no Brasileirão antes da pausa é no dia 12 de junho, no Morumbis, contra o Vasco.