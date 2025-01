Inglês: Nuñez sai do banco, marca duas vezes no fim e salva líder Liverpool

O Liverpool martelou até o fim, empilhou chances e viu Darwin Nuñez sair do banco de reservas para ser o herói deste sábado (18) ao marcar, nos acréscimos, os gols da vitória sobre o Brentford por 2 a 0, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, os Reds mantiveram a vantagem na liderança da tabela, agora com 50 pontos, sete à frente do Arsenal, que joga ainda hoje contra o Aston Villa. O próximo compromisso do Liverpool é pela Liga dos Campeões, diante do Lille, na terça-feira (21).

Já o Brentford ocupa a 11ª posição, com 28 pontos, mas pode ser ultrapassado no complemento da rodada. O Brentford vai visitar o Crystal Palace, domingo (26), pelo Inglês.

Como foi o jogo

O Brentford criou mais no começo e perdeu a primeira grande chance do jogo. Após jogada pela direita, Mbeumo cruzou, a bola passou e Damsgaard furou com o gol aberto.

O Liverpool demorou a se encontrar no jogo, mas pressionou o Brentford na segunda metade do primeiro tempo. Os Reds rondavam a área do time de casa e empilhavam escanteios.

Szoboszlai carimbou o travessão na melhor chance do Liverpool no primeiro tempo. Recebeu com liberdade e emendou de fora da área, a bola foi saindo de Flekken e explodiu no travessão.

O Liverpool subiu do vestiário aceso e continuou pressionando o Brentford. Gakpo, Szoboszlai e Luis Diaz levaram perigo no começo do segundo tempo.

O jogo virou um ataque contra defesa na reta final, com o Liverpool empurrando o Brentford para a defesa e tentando encontrar espaços para finalizar.

O Brentford teve algumas escapadas em velocidade quando retomava a bola, mas parou em Alisson com defesas sem grandes sustos.

O Liverpool martelou e, quando tudo caminhava para o zero a zero, Darwin Nuñez virou o herói, marcando dois gols em um minuto, ambos nos acréscimos do jogo.

Lances importantes

Furou! Damsgaard não alcançou e viu a bola passar a centímetros do seu pé, de frente para o gol aberto.

Alisson! Em mais uma chegada do Brentford, Mbeumo recebeu com liberdade e bateu colocado, para defesa tranquila do goleiro brasileiro.

Defendeu! Gravenberch recebeu na meia-lua, dominou girando e bateu no cantinho do goleiro. Flekken voou nela e salvou na ponta dos dedos.

Quase um golaço! Szoboszlai saiu costurando na entrada da área, limpou dois e, na hora de tirar o 10, bateu fraquinho.

Na trave! Szoboszlai de novo. Abriu, ajeitou e mandou uma pancada de fora da área, a bola explodiu no travessão.

Que isso, Gakpo? Contra-ataque do Liverpool, a bola chegou em Salah, que serviu Gakpo com um lindo passe e o holandês bateu mal, fraquinho.

Não entrou! Gakpo recebeu em velocidade pela esquerda e bateu da pequena área, tirando do goleiro. A bola desviou na zaga em cima da linha e saiu em escanteio.

Fora! Alexander-Arnold recebeu de fora e soltou uma pancada, que passou assoviando na trave de Flekken.

1x0. Arnold tabelou com Elliott, tentou o cruzamento rasteiro duas vezes e na segunda achou Núñez livre na entrada da pequena área para abrir o placar no apagar das luzes.

2x0. Ele de novo! Em contra-ataque arrasador, Chiesa achou Elliott, o meia acionou de Darwin livre no contrapé da zaga pela esquerda. O atacante dominou, ajeitou e encheu o pé fuzilando o gol de Flekken.