Balotelli? Quem o São Paulo pode buscar no mercado para substituir Calleri

O São Paulo, mesmo em um plano de redução de dívidas, deve buscar um substituto para Calleri no mercado? Paulo Massini e Renato Maurício Prado discutiram o tema no Fim de Papo.

Jonathan Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pode não jogar mais em 2025. Ele passará por uma cirurgia na próxima semana.

Massini: São Paulo tem dificuldades financeiras

O São Paulo está apertado em um arcabouço financeiro que não pode sair dele. Vai ter que ser um jogador livre no mercado para chegar na janela do meio do ano. O São Paulo tem oito jogos para fazer antes da janela. Então, tem que ir com André Silva. Então, que jogador é esse [no mercado]? Eu não tenho ideia. Mas vai ser um jogador com mais idade, não vai estar em plena forma e vai cair aqui jogando quarta e domingo até dezembro.

Paulo Massini

RMP: Solução é a base

Esse episódio do Calleri é determinante para ver o que o São Paulo vai fazer, se vai continuar a 'flamengar' ou se vai 'coringar'. Vai para a Europa buscar alguém? Primeiro que é um sonho, imaginar um jogador bom, que faz gol, está livre no mercado. No mínimo, pode pegar um Balotelli. Ele pode estar dando sopa. E quanto seria o salário? [...] Tem que botar a garotada da base para jogar.

Renato Maurício Prado

