Mercado: luta de Talles Magno, planos do Palmeiras e novelas Neymar e Rony

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A sexta-feira (17) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Talles Magno brilhou em estreia do Corinthians em 2025; ele está emprestado até julho Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Futuro de Talles Magno. Autor de um dos gols da vitória do Corinthians sobre o Bragantino, o atacante Talles Magno quer ficar no alvinegro por muito tempo. O jogador foi contratado em agosto do ano passado por empréstimo do New York City, dos EUA, até julho de 2025. O clube paulista tem opção de prorrogação e preferência de compra. "O torcedor pode ficar tranquilo porque, se for por mim, com certeza vou querer ficar no Corinthians. Vou querer estar aqui por muito tempo. Estamos lutando muito por essa renovação, ainda não tem nada certo, mas estamos trabalhando para que eu possa ficar", disse.

Do Rio para Recife. O Botafogo encaminhou a venda do atacante Carlos Alberto ao Sport. O Leão da Ilha vai pagar cerca de 2,5 milhões de dólares (15 milhões de reais) por 60% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos. As partes ajustam os últimos detalhes para finalizar a negociação.

Abel Ferreira já sinalizou que quer um zagueiro para o lugar de Vitor Reis Imagem: YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Zaga alviverde. Com a provável saída de Vitor Reis rumo ao Manchester City, o Palmeiras precisará ajustar a sua zaga. A tendência é que o clube — que hoje tem Gustavo Gómez, Murilo, Naves e Benedetti como opções — vá ao mercado em busca de um defensor. Abel Ferreira já indicou que vai "precisar de mais um" atleta da posição após a vitória sobre a Portuguesa.

E o Ganso? Com contrato até o fim de 2025, Ganso vive futuro incerto com a camisa do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt, no entanto, crê que o meia de 35 anos permaneça no Rio de Janeiro. "Em 2022, fizemos contrato de três anos, com excelente variação salarial. Temos excelente relação com ele, inclusive familiar, o filho dele joga no Fluminense. A gente fez uma proposta com valorização até o fim de 2026. No primeiro momento, ele não se interessou, mas temos uma conversa marcada para a próxima semana para chegar a um denominador", falou o dirigente.

Neymar está cada vez mais perto de deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Neymar na Vila: esquentou. O Santos está mais otimista pela sonhada volta de Neymar. O clube conversa com o jogador sobre um empréstimo de seis meses junto ao Al-Hilal. A informação foi inicialmente publicada pelo GE. O Peixe pagaria parte do salário do craque e já tentaria costurar um acordo mais longo a partir do segundo semestre de 2025. O contrato na Arábia Saudita termina em junho. O Flamengo também está de olho em uma possível investida pelo astro.

Sucesso de Paulinho. O Atlético-MG encaminhou a contratação do atacante Júnior Santos, que pertence ao Botafogo. Uma reunião para ajustar os últimos detalhes deve selar a transferência do jogador de 30 anos. Pelo negócio, o Galo vai pagar cerca de 7 milhões de dólares (R$ 42,3 milhões, na cotação atual).

Rony não foi inscrito para jogo do Palmeiras no Paulistão; novela se arrasta por semanas Imagem: Rony, do Palmeiras, lamentando durante o jogo contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil

Novela Rony. O Santos retomou o interesse no atacante Rony e está em tratativas com o Palmeiras para viabilizar o negócio. O jogador de 29 anos não foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira para a partida deste sábado contra o Noroeste, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. A presidente Leila Pereira está à frente das conversas e já manifestou recentemente o interesse em negociar o jogador. Um acordo entre os clubes é visto como encaminhado.

De volta para casa? A diretoria do Boca Juniors está empenhada em fechar a contratação de um goleiro para a disputa do Super Mundial de 2025. O nome escolhido é o do argentino Agustín Marchesín, que pertence ao Grêmio. Segundo informações da Rádio Guaíba, a proposta agradou ao arqueiro, que já aceitou os termos do acordo proposto. A tendência é que o time gaúcho receba cerca de pouco mais de R$ 12 milhões.