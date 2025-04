Neymar revive drama com lesões e disputa metade dos jogos do Santos no ano

Em meio a uma série de lesões musculares, Neymar disputou apenas metade dos jogos do Santos em 2025.

O que aconteceu

O atacante participou de nove dos 18 compromissos dos Peixe na temporada. Ele foi anunciado no final de janeiro, quando o time já havia realizado cinco partidas pelo Paulistão, e fez sua reestreia no sétimo confronto do Alvinegro paulista no ano —no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP.

Neymar chegou a disputar sete partidas seguidas, mas teve um edema na coxa esquerda e ficou fora de ação por mais de um mês. O camisa 10 se lesionou após a vitória nas quartas de final do Paulistão, contra o Bragantino, e não saiu do banco na semi diante do Corinthians. Ele seguiu tratamento durante o período sem jogos, mas foi baixa nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, desfalcando a equipe pelo terceiro duelo consecutivo.

Neymar sente lesão durante Santos x Atlético-MG, jogo do Brasileirão Imagem: Mauricio De Souza/AGIF

O jogador de 33 anos sentiu novamente ontem, em seu primeiro duelo como titular após estar novamente à disposição. Neymar foi substituído ainda no primeiro tempo após acusar desconforto muscular, outra vez na coxa esquerda, durante a vitória sobre o Atlético-MG. O episódio frustrou o Santos, que entendia que Neymar estava 100% apto fisicamente. O craque já havia disputado todo o segundo tempo sem dores na derrota para o Fluminense.

Neymar só permaneceu em campo durante 90 minutos em uma ocasião no ano —na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, no dia 23 de fevereiro. Ele começou em campo em sete jogos e foi substituído na marca dos 30 minutos da etapa final na maioria deles. Até o momento, ele balançou a rede três vezes e deu três assistências.

Drama com lesões

Neymar sofreu uma torção no joelho esquerdo no jogo do Brasil contra Uruguai, pelas Eliminatórias Imagem: Guillermo Legaria/Getty

Ele vem sofrendo para se manter saudável nas últimas temporadas e passou um ano afastado após cirurgia no joelho. Após sofrer a grave lesão no jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, em outubro de 2023, o craque só voltou a atuar 12 meses depois, tendo disputado duas partidas pelo Al-Hilal no ano passado.

Neymar não ultrapassa a marca de 31 jogos disputados em uma temporada desde que deixou o Barcelona, em 2017. Em sua última época no PSG, ele participou de 29 dos 50 confrontos do time. Já pelo Al-Hilal, foram sete duelos em dois anos.