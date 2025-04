Cruzeiro x Bahia: Prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

No encerramento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Bahia se enfrentam no Mineirão nesta quarta-feira. O confronto será às 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Premiere.

O Cruzeiro vai a campo pressionado pelo mau desempenho na temporada. O técnico Leonardo Jardim ainda busca a melhor formação da equipe, que empatou com o São Paulo na última rodada. Já o Bahia ainda mira a primeira vitória na Série A. Os visitantes, que empataram em casa contra o Mirassol no último domingo, querem se afastar das últimas posições.

PONTUAÇÃO NA TABELA

Cruzeiro - 4 pontos em 3 jogos - 12º lugar



Bahia - 3 pontos em 3 jogos - 14º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Wanderson, Gabigol e Kaio Jorge.



Técnico: Leonardo Jardim

Bahia: Ronaldo, Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José.



Técnico: Rogério Ceni

ARBITRAGEM

Flávio Rodrigues Souza-SP será o árbitro do confronto.