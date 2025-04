Em meio à polêmica, Filipe Luís diz que Bruno Henrique "está normal" e pede: "Presunção de inocência"

O Flamengo goleou o Juventude, nesta quarta-feira, por 6 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Depois do jogo, o treinador Filipe Luís se manifestou sobre a polêmica com o atacante Bruno Henrique, indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva pela Polícia Federal.

"Eu conversei com ele. Está normal, absolutamente normal. Ele se apresentou com todos os companheiros. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência. Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações. Ele tem a presunção de inocência. Como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila. Entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e está absolutamente normal. Enquanto estiver disponível é um jogador muito importante para mim", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

Em meio à polêmica, Bruno foi relacionado para o duelo contra o Juventude e começou a partida no banco de reservas. O atacante entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Gonzalo Plata.

Nesta quarta-feira, com a vitória por 6 a 0, com gols de Erik Pulgar, Gonzalo Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro (dois), o Flamengo assegurou a liderança do Campeonato Brasileiro, com dez pontos conquistados. O Rubro-negro tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas leva vantagem no saldo de gols.

"Estou muito feliz pela vitória e eficácia que vocês cobram tanto em todas as coletivas. Sempre falo que tem dias que a bola vai entrar como ninguém espera e outros que não vai entrar. Isso é futebol. Os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas não me iludo com resultado. Sempre que analiso, tento colocar o resultado de lado, independente da vitória ou da derrota. Os gols que fizemos cedo nos deram essa confiança", analisou Filipe Luís.

O Flamengo volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Vasco, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Cruzmaltino ocupa a 6ª posição, com seis pontos somados.

"São muitas coisas que sei que fizemos bem e muitas que não fizemos bem. O resultado elástico é maravilhoso para o torcedor e para a confiança do jogador, mas o treinador tem muitas coisas a corrigir dessa partida. Principalmente no primeiro tempo. Fizemos coisas que temos que melhorar", finalizou.