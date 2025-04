Renato Gaúcho segue invicto pelo Flu e celebra vitória sobre o Corinthians: "Jogo brilhante"

Nesta quarta-feira, o Fluminense visitou o Corinthians em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e conquistou mais três pontos ao bater o adversário por 2 a 0. Renato Gaúcho venceu as quatro partidas que disputou comandando o Tricolor carioca e parabenizou a equipe por mais um bom resultado, desta vez fora de casa.

VEEEEEEEEENCEEEEEEEEE O FLUMINEEEEEENSE! COM GOLS DE RENÊ E ARIAS, #TIMEDEGUERREIROS BATE O CORINTHIANS POR 2 A 0 E CHEGA NA VICE-LIDERANÇA DO @BRASILEIRAO! NEEEENNSEEEEE! ?????? pic.twitter.com/w87NHEC64C ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 17, 2025

"Eu sempre procuro elogiá-los e corrigir na hora certa. É um grupo que está se dedicando e sabe que estamos trabalhando em um grande clube e que seremos cobrados por isso. O torcedor quer essa entrega do time e está bonito de ver. Eu tenho parabenizado eles porque é sempre muito difícil vir aqui e ganhar do Corinthians. Eles têm a força do time e da torcida. Mas hoje nós fizemos mais um jogo brilhante. Foi um jogo inteligente em que conseguimos mais três pontos importantes", celebrou o treinador.

Além do bom trabalho do time em campo, Portaluppi também elogiou a arbitragem da partida. O comandante do Tricolor afirmou que quando o trabalho dos árbitros é bem feito, deve ser valorizado.

"Não porque nós ganhamos a partida, mas porque muitas vezes criticamos os árbitros e hoje temos que parabenizá-los por terem apitado muito bem. E não porque deram pênalti para o Fluminense, até porque foi legítimo, mas pelo trabalho durante a partida toda. Eu acho que os árbitros e o VAR vêm sofrendo muito no Brasil, com muitas críticas. Daqui a pouco eu posso fazer uma crítica a eles também, sem problema algum. Mas quando eles apitam bem, temos que elogiar", completou Renato Gaúcho.

O Tricolor das Laranjeiras receberá o Vitória, no Maracanã, neste domingo, às 18h30 (de Brasília). Atualmente a equipe ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com nove pontos.