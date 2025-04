Cruzeiro volta ao Mineirão diante do Bahia para se reabilitar no Brasileirão

Depois de dois jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo para se reabilitar. Nesta quinta-feira, às 21h30, recebe o Bahia no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em duelo que finaliza a quarta rodada. Os adversários seguem invictos, mas ainda não venceram.

O Cruzeiro estreou bem na competição ao superar o Mirassol por 2 a 1 no Mineirão. Entretanto, nos dois jogos fora de casa não venceu. Perdeu para o Internacional, por 3 a 0, e empatou com o São Paulo, por 1 a 1, somando quatro pontos na zona intermediária da tabela. A motivação agora é manter os 100% de aproveitamento como mandante.

O técnico Leonardo Jardim pode ter o retorno do atacante Juan Dinenno, que não joga desde agosto por conta de lesão no joelho. Naturalmente, ele deve iniciar no banco e, se entrar, apenas nos minutos finais.

O meia Japa também faz transição física, mas ainda segue fora. O atacante Yannick Bolasie não treinou na quarta-feira e é dúvida por conta de uma inflamação no joelho. Por outro lado, o zagueiro Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão por expulsão, pode voltar ao time titular.

Jardim admitiu que ainda está se adaptando à pressão constante no futebol brasileiro, mas elogiou a resposta do elenco. "No Brasil, estou me adaptando, é pressão todo dia. O futebol brasileiro vive dessa emoção à flor da pele, logo na quarta rodada. Mas os jogadores tiveram atitude dentro do campo, é o que profissionais devem fazer. Não se joga falando."

O Bahia não perdeu, mas também não venceu até agora. O time empatou por 1 a 1 com o Corinthians, em casa, depois com o Santos, por 2 a 2, fora, e por fim com o Mirassol, por 1 a 1, novamente em casa. Assim, tem três pontos e busca a primeira vitória.

O técnico Rogério Ceni tem desfalques certos e precisará mudar a escalação. Os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier estão fora por lesões musculares. O lateral-esquerdo Iago Borduchi e o meia Michel Araújo fazem transição e o atacante Lucho Rodríguez se recupera de cansaço muscular.

Com isso, a defesa será formada por David Duarte e Ramos Mingo. O treinador também pode promover entradas de Rezende, Erick e Cauly para iniciar com um time mais descansado, mas isso não está confirmado.

Ceni deu uma bronca no elenco após mau início diante do Mirassol e pediu melhora. "A postura que entramos foi determinante para o empate. Não podemos nos dar ao luxo de entrar tão fora de foco como entramos nos primeiros 20, 25 minutos. Precisamos corrigir para buscar nossa primeira vitória."

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BAHIA

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim.

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly (Ademir), Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).