Santos com nova formação tática? Veja os planos do interino César Sampaio para o San-São

O Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No banco de reservas, o Peixe teve o auxiliar César Sampaio, que substituiu o demitido Pedro Caixinha. Diante do Galo, o interino preferiu não fazer grandes mudanças no time ou na forma de jogar.

O treinador montou o Alvinegro Praiano no esquema 4-2-3-1 com a bola e no 4-4-2 sem a posse. A formação é similar a que Caixinha usou durante a sua passagem pela Vila Belmiro.

César Sampaio, no entanto, admitiu que está acostumado a trabalhar com um estilo diferente em relação à comissão técnica do português. Em meio a este cenário, o interino deixou em aberto a possibilidade de fazer mudanças para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo.

"Foi um 4-2-3-1 com bola e um 4-4-2 sem bola. Com as pressões e gatilhos pelas laterais. Até o momento em que o Neymar sustentou. Depois fizemos dois ajustes. Estou aqui para servir ao Santos, vou reiterar: me sinto importante aqui. Aos poucos os atletas vão me conhecendo também. Mesmo tendo essa história, nem todos me conhecem como atleta e agora como treinador", comentou.

"Eu, como auxiliar, em nenhum momento quis passar por cima dos meus superiores. A comissão do Caixinha me tratou muito bem, me aceitou muito bem. É um momento oportuno para agradecer. O futebol não tem certo ou errado, vim mais de um modelo na seleção com o Tite e no Flamengo, mais convencional, mais zonal. E eles tinham um modelo um pouco mais de referência individual, de marcação individual em modelo mais agressivo. Pude conhecer mais desse modelo, aprender hoje e entendo que em determinados momentos dá para utilizar um pouco de um e de outro", ampliou.

"No dia a dia o trabalho meu e nosso da comissão é analisar as forças e as fraquezas de quem a gente vai enfrentar e desenvolver mecanismos para neutralizar as forças e explorar as fraquezas. E é um jogo de xadrez mesmo como foi hoje. Vamos ver quanto dura isso. Estou muito feliz com o que aconteceu hoje. Vamos preparar bem o amanhã para eu atender às exigências do elenco", completou.

César Sampaio teve apenas dois treinamentos para preparar a equipe. Pedro Caixinha foi demitido na segunda-feira, um dia após a derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

Agora, ele terá mais duas atividades para definir a escalação que vai visitar o São Paulo. O elenco folga nesta quinta-feira, se reapresenta na sexta e encerra a preparação no sábado.

O duelo com o São Paulo será no domingo, pela quinta rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 16 horas (de Brasília).

No momento, o Alvinegro Praiano aparece na 12ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos.