Criciúma x Athletic: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

O Criciúma recebe o Athletic Club nesta quinta-feira pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse.

ONDE ASSISTIR



A transmissão do embate será exclusiva do Disney+.

POSIÇÕES NA TABELA



Criciúma - zero ponto em 2 jogos - 16º colocado



Athletic Club - zero ponto em 2 jogos - 20º colocado

PROVÁVEIS ESCALÇAÕES



Criciúma: Moroso; Alaba, Rodrigo, Castán, Hermes; Talisson, Morelli, Trindade, D. Gonçalves; Popó e Mateus



Técnico: Zé Ricardo

Athletic Club: Adriel; Gasolina, Edson, Sidimar, Yuri; Braga, Amorin, Sandry; Torrão, Max e Lincoln



Técnico: Roger Silva

ARBITRAGEM



Emerson Ricardo de Almeida será o responsável pela arbitragem, seus assistentes serão Elicarlos Franco de Oliveira e Patricia dos Reis do Nascimento. Diego Pombo Lopez estará à frente do VAR do confronto.