Ultimate anuncia Johnny Walker vs Azamat Murzakanov para o UFC 316, em junho

Após quase um ano afastado dos octógonos, Johnny Walker já sabe os detalhes de sua volta à ativa. O brasileiro enfrentará o russo Azamat Murzakanov no UFC 316, programado para o dia 7 de junho, em Newark (EUA). O confronto, válido pela divisão dos meio-pesados (93 kg) foi anunciado pela própria companhia, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Em má fase e há três rodadas sem ter o braço erguido, Walker terá uma missão árdua pela frente. Afinal de contas, Murzakanov está invicto no MMA profissional, com um cartel de 14-0. 'The Professional', como o russo é conhecido, é dono de um grande poder na trocação, tendo vencido três de suas quatro lutas no UFC até então via nocaute ou nocaute técnico.

Mais brasileiros no card

Walker não será o único representante do 'Esquadrão Brasileiro' em ação no evento. Além do meio-pesado, Ariane Lipski e Bruno Silva competirão na mesma data, mas na categoria dos moscas (57 kg). Enquanto 'Buldog' mede forças contra o prospecto Joshua Van, 'The Queen' enfrenta a chinesa Wang Cong, em um verdadeiro duelo de strikers.

Disputas de título lideram o evento

Além dos brasileiros, o UFC 316 contará com duas disputas de cinturão. No peso-galo (61 kg), Merab Dvalishvili defenderá o título em revanche contra Sean O'Malley. Já entre as mulheres, o cinturão do peso-galo feminino estará em jogo com o duelo entre a campeã Julianna Peña e a ex-PFL Kayla Harrison. O card ainda está em construção e novos nomes devem ser anunciados nas próximas semanas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok