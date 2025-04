Goiás x Vila Nova: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta quinta-feira, o Goiás recebe o Vila Nova, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão na ESPN e no Disney+.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Goia?s Esporte Clube | Oficial (@goiasoficial)

Pontuação

Goiás: seis pontos em dois jogos, começou a rodada na 4ª posição.

Vila Nova: três pontos em dois jogos, começou a rodada na 10ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Goiás: três vitórias e dois empates.

Vila Nova: duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lovat; Juninho, Gonzalo Freitas e Rodrigo Andrade; Jajá, Anselmo Ramon e Zé Hugo



Técnico: Vágner Mancini

Vila Nova: Halls; Elias, Pagnussat, Schapo e Formiga; Jean Mota, João Vieira, Igor Henrique e Diego Torres; Júnior Todinho e Poveda



Técnico: Lacerda

Arbitragem

Rafael Rodrigo Klein é o árbitro da partida, com Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva Penna como assistentes. Paulo Renato Moreira da Silva Coelho fica no comando do VAR.