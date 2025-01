Corinthians goleia Vila Nova e avança às oitavas de final da Copinha

O Corinthians goleou o Vila Nova-GO por 4 a 1 na noite desta quarta-feira e garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa São Paulo, a Copinha. O alvinegro vai enfrentar o Ituano no próximo mata-mata, em dia e horário que ainda serão definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O primeiro gol do Corinthians foi anotado aos 21 minutos da primeira etapa, com o meia Dieguinho. O garoto recebeu cruzamento de Gui Negão e acertou o ângulo adversário, com chute forte de esquerda.

O Timãozinho ampliou com o volante Luiz Gustavo Bahia, aos 10 do segundo tempo. A defesa adversária rebateu mal o cruzamento de Gui Negão e o meio-campista acertou bonita finalização, de primeira.

Já o terceiro gol do Corinthians foi anotado pelo lateral esquerdo Denner, que aproveitou cruzamento preciso de Pellegrin e, de cabeça, estufou as redes adversárias.

O quarto do Timão foi anotado pelo ponta Pellegrin, que ganhou um "presente" do defensor adversário, passou pela marcação e finalizou sem chances para o goleiro, aos 31. O Vila Nova descontou aos 38, com Lucas Gabriel, que aproveitou uma cobrança lateral para se movimentar e finalizar contra a meta corintiana.

O Corinthians segue vivo na busca pela 12ª conquista de Copa SP. O Timãozinho já conquistou as edições de 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024.