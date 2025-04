Palmeiras x Corinthians: Romero é alvo de gritos homofóbicos em aquecimento

O atacante Ángel Romero, do Corinthians, foi alvo de gritos homofóbicos da torcida do Palmeiras, na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Parte da torcida alviverde entoou gritos homofóbicos durante o aquecimento do Timão. Romero estava próximo das cadeiras inferiores da Arena, enquanto realizava alongamento. Os torcedores se levantaram das cadeiras para proferir os xingamentos preconceituosos.

Foi possível ouvir com clareza a frase "Romero, v***o!". O cântico durou cerca de 10 segundos, porém logo foi abafado pela celebração dos torcedores com a entrada do elenco palmeirense para o aquecimento.

O UOL registrou parte da manifestação homofóbica das arquibancadas, mas outros veículos de imprensa que estavam nas tribunas também capturaram as imagens. Assista no fim da matéria.

O Palmeiras pode ser enquadrado no art. 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: "Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência."

A torcida do Palmeiras entoou gritos homofóbicos durante o aquecimento do Corinthians.



-- Livia Camillo (@livia_camillo_) April 12, 2025