Figueirense empata com a Ponte Preta em estreia pela Série C do Brasileirão

O Figueirense e a Ponte Preta ficaram no empate, neste sábado, em 1 a 1. A partida, no Orlando Scarpelli, marcou a estreia das equipes na Série C do Campeonato Brasileiro. O gol dos mandantes foi marcado por Marlyson, enquanto Serginho anotou para o time de Campinas.

Fim de jogo!

Figueirense 1×1 Ponte Preta

Nosso próximo compromisso será contra a Tombense, Domingo (20), às 16h00, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida.

Com o ponto somado, a Macaca ocupa a quinta posição da tabela, enquanto o Figueirense fica com a quarta colocação. A rodada inicial do Campeonato ainda tem jogos agendados para este domingo e segunda-feira.

Ambos os clubes voltam a campo no próximo fim de semana, pela segunda rodada da Série C. A Ponte enfrenta o Retrô no Moisés Lucarelli, às 16h (de Brasília), no sábado. Já o Figueirense encara o Tombense no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, às 16h do próximo domingo.

Os gols do jogo

Em cobrança de falta do lateral Tosca, pelo lado direito, aos 19 minutos do segundo tempo, a bola foi cruzada na área em direção à segunda trave. O atacante Marlyson subiu sozinho e testou firme para inaugurar o marcador.

Com 30 minutos da etapa complementar, o meia Elvis dominou a bola dentro da área e passou para Serginho, que infiltrou por trás da linha de defesa do adversário e finalizou com força para empatar o confronto.