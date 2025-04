Juventude mostra força em casa, vence Ceará, e é líder do Brasileiro

O Juventude venceu o Ceará neste sábado, de virada, por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Aylon abriu o placar para os visitantes. Mandaca e Matheus Babi balançaram as redes para o time Jaconero.

Vindo de derrota para o Botafogo, o Juventude precisava reagir neste final de semana e até começou decepcionando seus torcedores, mas foi resiliente para garantir a importante vitória de virada. Já o Ceará, que venceu o Grêmio na última rodada, deu indícios de que poderia levar a melhor novamente, porém, não foi capaz de sustentar a vantagem construída na reta final do primeiro tempo.

Com a vitória, o Juventude chegou a seis pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Brasileirão. O Ceará segue com quatro unidades, e é o quinto colocado — situação que também pode mudar com o complemento da rodada.

Como foi o jogo

O Ceará foi quem abriu o placar, mas o gol demorou para sair. Apenas aos 40 minutos do primeiro tempo os visitantes foram às redes. Matheus Araújo recebeu cruzamento de Pedro Raul na entrada da área e ajeitou de cabeça para Aylon, que dominou já limpando a marcação e tocando com categoria na saída do goleiro, abrindo o placar para o Vozão.

Aylon, do Ceará, é cercado por jogadores do Juventude, em duelo pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Luiz Erbes/AGIF

O Juventude não se abalou e tratou de recuperar o prejuízo antes do intervalo. Aos 46 minutos, Batalla fez o cruzamento no segundo pau, e Mandaca, livre dentro da área, completou de cabeça, sem chances para o goleiro Bruno, deixando tudo igual para o Juventude no Alfredo Jaconi.

No segundo tempo as duas equipes foram ao ataque na intenção de garantir três preciosos pontos no Brasileirão. Mas, o Juventude foi mais eficiente. Aos 24 minutos Jadson deu ótimo passe em profundidade para Giovanny, que finalizou de cavadinha na saída do goleiro e viu a bola ir em direção de Matheus Babi, que completou de cabeça para virar o jogo para os donos da casa.

Na reta final da partida o Ceará foi com tudo para cima do Juventude na intenção de, ao menos, empatar o jogo e levar um ponto para casa, mas o Juventude se manteve sólido na defesa, sem dar espaços ao adversário, e acabou saindo de campo com a importante vitória, a segunda da equipe gaúcha no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 CEARÁ

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 12 de abril de 2025, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Cartões amarelos: Ewerthon (Juventude); Galeano, Pedro Raul, Bruno Ferreira (Ceará)

Gols: Aylon, aos 40 do 1ºT (Ceará); Mandaca, aos 46 do 1ºT, Matheus Babi, aos 24 do 2ºT (Juventude)

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho; Jadson, Giraldo (Davi Góes) e Mandaca (Jean Carlos); Batalla (Ênio), Giovanny (Wilker Angel) e Gabriel Taliari (Matheus Babi). Técnico: Fábio Matias.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Marllon, Eder e Willian Machado (Fernando Sobral); Fabiano (Rafael Ramos), Lourenço (João Victor), Matheus Araújo (Rômulo) e Diego; Galeano (Alejandro Martínez), Aylon (Lelê) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.