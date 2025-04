Igor Jesus fala sobre atuação do Botafogo em derrota e lamenta chances perdidas

O Botafogo perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro neste sábado. A equipe alvinegra foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada da competição.

O atacante Igor Jesus afirmou que o Botafogo não teve boa atuação no primeiro tempo e lamentou as chances desperdiçadas ao longo da partida.

Fim de jogo: RB Bragantino 1 x 0 Botafogo ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/NJcGNF82sv ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 12, 2025

É normal o treinador ficar revoltado quando não fazemos o que ele pediu. Temos que trabalhar para tocar a bola mais rápido encaixar o jogo que temos que fazer. Agora é ver o que erramos para que possamos fazer melhor no próximo jogo. Tive duas oportunidades, uma bateu na trave e outra o goleiro fez uma boa defesa. Isso é normal, tem dias que as coisas não vão dar certo. É seguir trabalhando para que eu possa aperfeiçoar mais", afirmou Igor Jesus após o jogo, ao Premiere.

O Botafogo segue com quatro pontos e ocupa a sétima colocação na tabela do Brasileirão. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, contra o São Paulo, pela quarta rodada. A bola rola no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partir das 18h30 (de Brasília).