Palmeiras terá Paulinho no banco, e Corinthians conta com volta de Memphis; veja escalações do Derby

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o clássico deste sábado, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No Verdão, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Felipe Anderson entre os titulares e terá Paulinho no banco de reservas. Já o Timão contará com o retorno de Memphis Depay, recuperado de lesão.

A única mudança no Palmeiras com relação ao time que iniciou contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, foi a entrada de Felipe Anderson no lugar de Raphael Veiga. O meia sofreu uma luxação no ombro esquerdo e está fora do Derby.

As principais novidades do Palmeiras, porém, figuram no banco de reservas. O atacante Paulinho foi relacionado pela primeira vez após se recuperar de fratura na tíbia da perna direita. O lateral Marcos Rocha, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, também fica à disposição.

Assim, o Palmeiras está escalado com: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Seguem como desfalques o lateral Mayke (lesão muscular na coxa esquerda), o atacante Bruno Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho direito) e o meia Lucas Evangelista (trauma na coxa direita).

Do outro lado, o Corinthians volta ao esquema do losango e contará com um importante reforço: Memphis Depay. O holandês não atuou contra o América de Cali devido a um trauma no tornozelo direito, mas se recuperou ao longo da semana e vai para o jogo.

Ao todo, o Timão terá seis mudanças em relação ao time que saiu jogando em Cali. Na defesa, Félix Torres dá lugar a Cacá, enquanto Raniele e Carrillo substituem Maycon e Ryan. Bidon assume a posição de meia e, no ataque, Yuri Alberto e Memphis formam dupla no lugar de Héctor Hernandez e Romero.

A escalação do Corinthians, assim, tem: Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Carrillo e Bidon; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Para cumprir a suspensão após a expulsão contra o Vasco, o técnico Ramón Díaz não estará à beira do gramado. O auxiliar Emiliano Díaz comandaram a equipe. Outros desfalques do Corinthians são: Igor Coronado (trauma no ombro esquerdo), Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), Hugo Souza (lesão muscular de grau 2 na coxa direita), Angileri (contusão muscular na coxa esquerda) e Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita).

Palmeiras e Corinthians entram em campo logo mais, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileiro.