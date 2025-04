Com gol contra, Barcelona vence Leganés e se isola ainda mais na liderança do Espanhol

O Barcelona venceu o Leganés, neste sábado, e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Espanhol. No Estádio Municipal de Butarque, pela 31ª rodada, a equipe do técnico Hans Flick garantiu a vitória por 1 a 0. Jorge Sáenz, defensor do Leganés, marcou o gol contra o seu time.

Com o resultado, o Barcelona ainda é o líder da competição, com 70 pontos, sete a menos do Real Madrid, que poderá diminuir essa distância se vencer o seu jogo neste domingo. Já o Leganés, com 28 pontos, perdeu a chance de sair da 19ª posição e, consequentemente, da zona de rebaixamento.

O Barcelona já retorna aos gramados nesta terça-feira contra o Borussia Dortmund, às 16h (de Brasília), pelo segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. O Leganés enfrenta o Mallorca pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, às 13h30.

O jogo

Em uma primeira etapa equilibrada, o Barcelona dominou a posse, mas encontrou dificuldades na conclusão das jogadas. Já o Leganés surpreendeu o adversário ao exigir defesas do goleiro Szczesny, mesmo com poucos momentos no ataque.

No segundo tempo, logo aos três minutos, Raphinha cruzou na pequena área e Sáenz, defensor do Leganés, empurrou a bola contra o próprio gol e abriu o placar para o Barcelona. Os donos da casa sentiram a desvantagem e, diferente do início do jogo, com menos criatividade.

O Leganés conseguiu balançar as redes, mas o tento foi anulado por posição irregular do jogador. O Barcelona apresentou outras chances para ampliar, mas o resultado foi o suficiente para os visitantes se isolarem cada vez mais na liderança do campeonato nacional.

Outros resultados

Real Sociedad 0 x 2 Mallorca

Getafe 1 x 3 Las Palmas

Celta de Vigo 0 x 2 Espanyol