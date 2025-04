Zanotti vê "estado de alerta ligado" em derrota do Corinthians e avalia cobranças a Piccinato: "É normal"

Neste sábado, o Corinthians foi derrotado de virada pelo Palmeiras, por 2 a 1, no Estádio Alfredo Schurig (Fazendinha), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Andressa Alves abriu o placar, mas as Brabas viram o rival virar já nos acréscimos do clássico.

Após a partida, a capitã Gabi Zanotti analisou o resultado do Derby. Segundo a camisa 10, o Corinthians pecou no terço final do campo e cedeu gols em erros de posicionamento coletivo. A jogadora avaliou que o revés liga o sinal de alerta para a correção de erros a tempo do mata-mata.

"Acho que clássico é sempre dessa forma. É um jogo sempre decidido em detalhes. As duas equipes estão ali em estado de atenção, de alerta, o tempo todo muito concentradas. O nível de concentração é muito alto. Ao meu ver, fizemos um bom primeiro tempo, com um bom controle da partida, criamos talvez as melhores oportunidades de gol, mas erramos no terço final e não conseguimos concluir. E isso faz muita falta quando falamos de um jogo tão grande como um clássico. Eu prefiro que isso aconteça nesse momento, porque liga ainda mais o estado de alerta. Sabemos que a temporada é longa, depois entra a fase de mata-mata, queremos sempre brigar para estar lá em cima, na primeira colocação, e esses erros não podem acontecer em jogos decisivos", disse a atleta na zona mista.

"Isso pode comprometer todo o planejamento da temporada, então prefiro que isso aconteça agora, porque temos que corrigir esses erros. Foram dois gols de bola parada. É difícil até falar de erros individuais, acho que são erros coletivos. São comportamentos que, às vezes, se repetem no dia a dia de trabalho e acabam acontecendo durante a partida. Temos que estar com o nível de atenção lá em cima, ligar esse estado de alerta para que nos próximos jogos a gente siga pontuando e brigando pela primeira colocação", complementou.

Ao fim da partida, alguns torcedores presentes na Fazendinha protestaram contra o técnico Lucas Piccinato, pedindo sua saída. Zanotti afirmou que as cobranças são normais, já que a torcida se acostumou ao time vitorioso do Corinthians. Ao todo, o treinador soma 38 vitórias, sete empates e cinco derrotas no comando da equipe.

"É normal. A nossa torcida sempre esteve acostumada a ganhar, eu também (risos). É isso que a gente gosta. Vamos lutar sempre, dar a vida dentro de campo. O nosso torcedor nunca esteve acostumado com placares adversos, mas a competitividade aumenta a cada ano que passa. As equipes acabam estudando muito mais, nós temos muito mais relatórios sobre a nossa equipe. É normal que isso aconteça, a gente entende, compreende toda essa cobrança do torcedor. Não podemos deixar isso interferir dentro de campo. Talvez um ajuste ali dentro, se a gente não toma o gol, ou se tivéssemos matado o jogo ali, eu não estaria com esse discurso, a torcida estaria feliz da vida, talvez nem pensando em alguns detalhes, algumas falhas que ocorreram dentro da partida. É um momento de paciência, mas estado de alerta, nível de concentração lá em cima", concluiu Zanotti.

Com o resultado deste sábado, o Corinthians amargou sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro feminino. As Brabas ocupam a quinta colocação, com sete pontos em quatro jogos.

Agora, o Corinthians feminino retorna aos gramados nesta terça-feira, quando encara o Fluminense. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, pela quinta rodada do Brasileiro.