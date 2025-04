Coritiba vence Chapecoense e continua com 100% de aproveitamento na Série B

Mesmo jogando fora de casa, o Coritiba conseguiu embalar a segunda vitória seguida para se manter com 100% de aproveitamento neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, visitou e venceu o Coritiba, pelo placar de 2 a 1. Nicolas Careca e João Silveira, contra, fizeram para o time paranaense, enquanto Mário Sérgio descontou.

Com o resultado, o Coritiba aparece na vice-liderança, atrás do arquirrival Athletico-PR, que fica na frente nos critérios de desempate (4 a 3 em gols pró), mas ambos estão empatados com seis pontos. A Chapecoense, por sua vez, segue zerada após duas derrotas.

Jogando em casa, a Chapecoense foi para cima e criou a primeira boa chance da partida. Aos quatro minutos, Marcinho recebeu dentro da área e bateu cruzado, mas a bola saiu tirando tinta da trave. Já aos 17, foi a vez de Giovanni Augusto ter sua oportunidade. O meia carregou da intermediária e finalizou com força, mas a bola saiu por cima do gol.

O Coritiba tentou equilibrar a partida aos poucos, mas foi a Chapecoense que seguiu tendo mais chances. Aos 23, Mário Sérgio desviou de cabeça e o goleiro Pedro Rangel fez a defesa, mas a bola ainda bateu na trave antes de sair.

Na volta do intervalo, tudo mudou. E, logo aos dois minutos, o Coritiba conseguiu abrir o placar. Nicolas tabelou com Josué, que devolveu de calcanhar, e ficou cara a cara com o goleiro para marcar um golaço. O tento deu ânimo ao time visitante, que não demorou para ampliar. Aos 13, Josué cobrou escanteio e Alex Silva tentou cabecear, mas a bola passou por ele e acabou resvalando no zagueiro João Silveira que fez contra.

Nos minutos finais, a Chapecoense foi para o abafa e conseguiu descontar. Aos 32 minutos, Marcinho levantou na área e Mário Sérgio se antecipou à marcação, para desviar para o gol. Depois até tentou o empate, mas o Coritiba se defendeu bem e segurou a vitória.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira para a disputa da terceira rodada da Série B. Logo às 20h, a Chapecoense vai até Belém, onde enfrenta o Paysandu, no estádio Mangueirão. Mais tarde, às 21h, o Coritiba recebe o Novorizontino, no estádio Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 2 CORITIBA

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Mailton, Bruno Leonardo, João Silveira e Walter Clar; Bruno Matias (Getúlio), Jorge Jiménez (Marlon) e Giovanni Augusto (Thomás); Dentinho (Rafael Carvalheira), Mário Sérgio e Marcinho (Ítalo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CORITIBA - Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo (Maicon) e Zeca; Machado (Geovane), Sebastián Gómez e Josué (Carlos de Pena); Ruan Assis, Nicolas Careca (Wallison) e Gustavo Coutinho (Júnior Brumado). Técnico: Mozart.

GOLS - Nicolas Careca, aos dois, João Silveira, contra, aos 13 e Mário Sérgio, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Matias, Jorge Jiménez e Mário Sérgio (Chapecoense) e Alex Silva, Júnior Brumado, Nicolas Careca e Ruan Assis (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Alex Silva (Coritiba).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 190.740,00.

PÚBLICO - 6.866 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).