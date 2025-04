Fora de casa, Coritiba ganha da Chapecoense e mantém 100% de aproveitamento na Série B

Neste sábado, o Coritiba venceu a Chapecoense por 2 a 1, na Arena Condá, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas Careca e Alex Silva marcaram para os visitantes, enquanto Mário Sérgio Pereira descontou para os donos da casa.

Desta maneira, o Coxa Branca chegou aos seis pontos nas primeiras duas partidas da Série B e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança da competição. Por sua vez, ainda sem pontuar, a Chapecoense amarga a lanterna da Segunda Divisão.

Pela terceira rodada da Série B do Brasileirão, o Coritiba recebe, no Couto Pereira, o Novorizontino. A bola rola a partir das 21h (de Brasília) da próxima quarta-feira (16). Já a Chapecoense, no mesmo dia, mas às 20h, visita o Paysandu, no Mangueirão.

A ??????? ??? ????? ???????? em Chapecó! ?? ? Gabriel Thá | Coritiba pic.twitter.com/9I2SGhIfzV ? Coritiba (@Coritiba) April 12, 2025

O Coritiba inaugurou o marcador logo aos 2 minutos da etapa final. Nicolas Careca passou para Josué, que, dentro da área, devolveu de calcanhar. Assim, o centroavante do Coxa recebeu e chutou rasteiro de esquerda para estufar as redes defendidas por Léo Vieira.

Aos 13 minutos, o time paranaense aumentou a vantagem, Josué cruzou para a área em escanteio batido pelo lado direito e Alex Silva subiu mais alto que a marcação para cabecear a bola para o gol da Chapecoense.

Os mandantes diminuíram aos 32 minutos. A defesa do Coritiba afastou mal um cruzamento e a bola sobrou nos pés de Marcinho, pelo lado esquerdo. O jogador cruzou para a área e Mario Sérgio Pereira antecipou-se ao adversário para cabecear a bola no canto esquerdo de Pedro Rangel.

A luz da Arena Condá caiu aos 43 minutos do segundo tempo. Mesmo após a paralização, quando a bola voltou a rolar, a Chapecoense não conseguiu reagir e o jogo finalizou em 2 a 1.