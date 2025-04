Decisiva em Derby, Andressinha exalta elenco do Palmeiras e comenta gol de falta: "Jogo de detalhes"

Andressinha foi a heroína na manhã deste sábado ao anotar o gol da vitória do Palmeiras, sobre o Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O Verdão venceu o duelo por 2 a 1, no Parque São Jorge, de virada.

Andressa Alves abriu o placar para o Timão, Lais Estevam empatou e Andressinha, no último minuto, fez um golaço de falta para fechar o placar. A atleta, que fez valer a lei da ex, exaltou o elenco palmeirense e falou do detalhe na falta cobrada.

"A questão do gol de falta, um lance de bola parada. Como falei, a bola parada pode acabar decidindo esses jogos que são de detalhes. A gente sabe que o Corinthians tem uma grande equipe, assim como nós. E o detalhe define muito. Tive um momento ali que me concentrei bastante. É um momento importante do jogo. A gente sai feliz pela vitória, que era o que a gente veio buscar", disse ao portal Fut das Minas.

"Em dois jogos deixamos escapar os pontos que não poderia. Viemos buscar os três pontos. Foi importante esse tipo de jogo grande. Nosso grupo é muito qualificado, então, a gente tem consciência de quem entrar cinco, dez ou quinze minutos, seja o que for, tem que entrar para tentar fazer a diferença e ajudar a equipe", seguiu.

Andressinha recuperou-se de lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Ela foi relacionada às finais do Paulistão do último ano, mas só voltou aos gramados em março deste ano.

Pelo Brasileirão feminino, o Verdão soma duas vitórias e dois empates, além de sete gols marcados e cinco sofridos. Com o triunfo no Derby, as Palestrinas assumiram a liderança do torneio nacional. O próximo compromisso do Verdão é na terça-feira, às 18h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).