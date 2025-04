Presidente da Fifa vibra com participação em homenagem a Pepe, ídolo do Santos, no Museu Pelé

Gianni Infantino, presidente da Fifa, participou de forma virtual de uma homenagem a Pepe, ídolo do Santos, no Museu Pelé, em Santos (SP), na última sexta-feira. O cartola suíço-italiano elogiou o ex-atleta e se mostrou muito contente pelo convite.

"Eu estou felicíssimo em participar das comemorações dos 90 anos do incrível José Macia, carinhosamente conhecido como Pepe. É muito digno que ele esteja sendo homenageado no Museu Pelé", escreveu Gianni Infantino, em suas redes sociais.

O evento em questão foi uma cerimônia privada de lançamento da exposição "Pepe - Futebol, Vida e Glória". Gianni Infantino foi convidado e pôde partipar de maneira virtual. A obra lançada valoriza os 90 anos do ex-jogador do Santos e do Brasil, bicampeão da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes e da Libertadores da América.

"Seu legado se estende por gerações e continua a tocar os corações dos amantes do futebol no mundo todo", finalizou o presidente da entidade máxima do futebol.

Nesta sexta-feira, iniciou a visitação ao público geral de "Pepe - Futebol, Vida e Glória", no Museu Pelé. Com entrada gratuita, a exposição está disposnível de terça a domingo, das 10h (de Brasília) até às 17h30.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

"Eu estou felicíssimo em participar das comemorações dos 90 anos do incrível José Macia, carinhosamente conhecido como Pepe. É muito digno que ele esteja sendo homenageado no Museu Pelé.

O Pepe disse uma vez que o Pelé "veio de Saturno", enquanto seus próprios feitos eram também de outro planeta. Tendo desempenhado um papel decisivo nos triunfos sucessivos do Brasil nas Copas do Mundo da FIFA na Suécia em 1958, e no Chile em 1962, Pepe foi também dez vezes campeão paulista pelo Santos.

Seu legado se estende por gerações e continua a tocar os corações dos amantes do futebol no mundo todo."