Murilo sente dores na coxa no aquecimento e é substituído por Micael no Palmeiras para o Derby

O Palmeiras teve um desfalque de última hora para o clássico contra o Corinthians. O zagueiro Murilo, que estava escaldo entre os titulares, sentiu dores na coxa durante o aquecimento e foi substituído por Micael para disputar o jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri.

Assim, o Verdão entrou em campo com: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Micael; Emi Martínez, Richard Ríos, Felipe Anderson e Piquerez; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Murilo, então, junta-se à lista de desfalques do Verdão que conta com Raphael Veiga (luxação no ombro), Mayke (lesão muscular na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho direito) e Lucas Evangelista (trauma na coxa direita).

Neste ano, Murilo disputou 16 jogos pelo Palmeiras, todos eles como titular. Dos jogos que esteve relacionado, só ficou de fora da vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, pela estreia Libertadores, em Lima, no Peru.

Além de Micael, que foi o substituto de Murilo nesta ocasião, o Palmeiras tem à disposição outros dois zagueiros: Benedetti e Naves.

Por outro lado, para o Derby, o técnico Abel Ferreira conta com o atacante Paulinho. O atleta de 24 anos recuperou-se de uma cirurgia na perna direita e foi relacionado pela primeira vez.