Patrocinadora do Flamengo obtém liminar após ser suspensa pelo Governo

Patrocinadora máster do Flamengo, a casa de apostas "Pixbet" conseguiu uma liminar que derrubou sua suspensão por parte da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

O que aconteceu

A Secretaria havia determinado uma punição à Pixbet por falta de documentações. A empresa tem como um de seus "braços" a "Flabet", que no jogo do Flamengo na última quarta-feira, contra o Central Córdoba (ARG), pela Libertadores, passou a exibir sua logomarca no espaço principal da camisa rubro-negra.

A decisão tinha caráter provisório, com prazo de até 90 dias para empresa se regularizar. Ela havia sido assinada pelo secretário Régis Anderson Dudena, na a portaria SPA/MF Nº 787 do Diário Oficial da União.

A liminar obtida pela Pixbet no plantão judiciário hoje diz em um trecho: "Há, portanto, fumus boni iuris, consistente na demonstração de que a impetrante apresentou todos os documentos necessários, mesmo que o último deles tenha sido apresentado intempestivamente".

O que a Pixbet diz?

A Pixbet garante ter enviado todos os documentos necessários e que houve um equívoco por parte da Portaria. Ela aguarda uma retificação do Sistema de Gestão de Apostas do Governo (Sigap).

A empresa havia divulgado ontem à noite uma nota oficial onde se diz "surpresa" com a determinação. No texto, a empresa garante que enviou todos os certificados e avalia que houve um "equívoco de análise ou processamento técnico" do Ministério da Fazenda.

Flamengo viaja exibindo logomarca da Pixbet

O Flamengo viajou hoje à tarde para Porto Alegre (RS) exibindo o logotipo da Pixbet. A marca estava estampada no peito direito das camisas e agasalhos dos jogadores junto com os demais patrocinadores do clube.

O UOL apurou que o Rubro-Negro manterá a logomarca no jogo de amanhã contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

A camisa do Flamengo tem duas propriedades da Pixbet: a Flabet, no espaço máster; e a própria Pixbet, nas costas.

Veja abaixo a íntegra da liminar

Decisão 1 Imagem: Reprodução 2

Decisão 2 Imagem: Reprodução

Decisão 3 Imagem: Reprodução