Onde vai passar as lutas do UFC 314? Card completo, horários e onde assistir

Alexander Volkanovski e Diego Lopes duelam na noite de hoje pelo cinturão do peso-pena no UFC 314, em Miami. O card principal começa a partir das 23h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no Youtube.

Ex-campeão peso-pena, Volkanovski reinou na categoria entre 2019 e 2023 e conseguiu cinco defesas consecutivas do cinturão. Para isso, ele superou Max Holloway (três vezes), Brian Ortega e Yair Rodriguez.

Já o brasileiro Diego Lopes tenta confirmar sua ascensão meteórica no UFC. O manauara emplacou uma impressionante sequência de cinco vitórias consecutivas, a mais recentemente delas diante do ex-desafiante ao cinturão Brian Ortega.

UFC 314 - Card completo do evento

Card Principal - a partir das 23h (de Brasília)

Alexander Volkanovski x Diego Lopes

Michael Chandler x Paddy Pimblett

Yair Rodriguez x Patricio "Pitbull" Freire

Bryce Mitchell x Jean Silva

Nikita Krylov x Dominick Reyes

Card Preliminar - a partir das 19h (de Brasília)

Dan Ige x Sean Woodson

Yan Xiaonan x Virna Jandiroba

Jim Miller x Chase Hooper

Darren Elkins x Julian Erosa

Sedriques Dumas x Michael Oleksiejczuk

Sumudaerji x Mitch Raposo

Tresean Gore x Marco Tulio

Nora Cornolle x Hailey Cowan

Alexander Volkanovski x Diego Lopes -- UFC 314