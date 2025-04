Paulinho é relacionado pela primeira vez após lesão e pode estrear pelo Palmeiras no Derby

Liberado pelo Departamento Médico, o atacante Paulinho finalmente pode fazer sua estreia pelo Palmeiras. O jogador de 24 anos recuperou-se de uma cirurgia na perna direita e, depois de quatro meses está de volta aos gramados, e à disposição do técnico Abel Ferreira pela primeira vez.

Paulinho, então, começa o clássico contra o Corinthians no banco de reservas. O clássico acontece neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Na última sexta-feira, novo camisa 10 do Verdão, Paulinho já havia antecipado seu retorno ao publicar um vídeo nas redes sociais mostrando todo o processo de recuperação e com a legenda "chegou a hora".

Pela primeira vez, o homem tá entre os relacionados! Bora, meu ?! pic.twitter.com/kBjWWMQjYM ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 12, 2025

Ainda enquanto era atleta do Atlético-MG, Paulinho precisou fazer uma cirurgia para tratar uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, problema que o incomodou durante boa parte do ano de 2024. Ele chegou a jogar pelo Galo no "sacrifício" após tomar injeções.

Paulinho foi anunciado como reforço do Palmeiras no dia 31 de dezembro e fez toda pré-temporada com o elenco, enquanto se recuperava do procedimento cirúrgico, realizado no início de dezembro de 2024. Ele evoluiu na recuperação e terminou o processo de transição física nessa semana.

Em contrapartida, o Palmeiras não contará com quatro jogadores, que estão lesionados: Raphael Veiga (luxação no ombro), Mayke (lesão muscular na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho direito) e Lucas Evangelista (trauma na coxa direita).