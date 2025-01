Rossi admite insatistação do Flamengo com 2024 e indica 'novo começo'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O goleiro Rossi admitiu que os jogadores do Flamengo ficaram insatisfeitos com o desempenho na Libertadores e Brasileiro do ano passado, e ressaltou que 2025 é um "novo começo" para o grupo.

Ano passado, ficamos insatisfeitos com as performances na Libertadores e no Brasileiro. Tivemos chances de chegar mais perto, mas o ano começa com novas possibilidades. Quero melhorar a cada dia e dar confiança aos meus companheiros. É um novo começo, então vamos nos preparar da melhor forma para vencer Rossi

O que aconteceu

Rossi concedeu coletiva na tarde desta segunda-feira. O elenco rubro-negro realiza pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputa a FC Series.

O Flamengo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores e ficou em terceiro no Brasileiro. A equipe rubro-negra caiu para o Peñarol na competição continental, e ficou nove pontos atrás do campeão Botafogo no torneio nacional — a equipe da Gávea foi campeã do Carioca e da Copa do Brasil.

O goleiro rechaçou que a Supercopa do Brasil possa ser uma revanche com o Alvinegro. O Glorioso foi o campeão do Brasleiro e também da Libertadores, e venceu o Fla nos dois duelos na competição nacional.

Temos uma final da Supercopa pela frente, o jogo mais importante do começo do ano. Temos de nos preparar da melhor maneira para chegar nessa decisão. É um ano difícil, com muitos jogos e competições. O Botafogo fez um grande ano em 2024, mas outro ano começa. Vamos nos preparar da melhor forma para vencer. Ano passado já acabou, temos nossos objetivos para esse ano Rossi

O que mais ele falou?

Adaptação de estrangeiros. "Nenhuma competição no mundo é igual. Eu saí da Argentina, o período de adaptação até que foi rápido. Mas, no Flamengo, não tem tempo para se adaptar, é o maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo. O Flamengo demanda estar sempre bem, é difícil. Para quem vem da Europa também é preciso adaptação, então temos de apoiar quem está chegando. O futebol brasileiro está cada vez mais difícil. Temos de nos apoiar para ajudar o Flamengo da melhor maneira. O futebol brasileiro é o mais competitivo da América do Sul, então é importante adaptar-se rápido".

Filipe Luís e as instruções em português e espanhol. "A comunicação do Filipe é boa. Ele jogou muito tempo na Espanha, então, é fácil para ele falar espanhol. Para quem está há mais tempo no Brasil, é mais fácil compreender as duas línguas, mas falar espanhol com Alcaraz e Plata, que chegaram, é importante. Esse momento é bom para eles sentirem mais confiança no campo e darem o que o Filipe quer".

A pré-temporada de 2024 também foi nos Estados Unidos. Qual é a diferença entre elas? "Não tem comparação. Ano passado, começamos com o Tite e, agora, com o Filipe. Cada comissão tem sua maneira de trabalhar e nós, como atletas, temos de nos adaptar às ideias do treinador. Não tem diferenças que posso pontuar porque cada um tem sua maneira de trabalhar, como falei. Na direção, diretoria... Muitas mudanças, mas somos jogadores e temos de nos adaptar ao momento. Os anos vão passando e temos de continuar trabalhando pelo Flamengo".