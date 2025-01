Hernan: Atlético-MG fecha com Natanael, encaminha Cuello e quer Soteldo

O Atlético-MG acertou a contratação do lateral direito Natanael, ex-Coritiba, e encaminhou a chegada do meio-campista Cuello, do Athletico-PR, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Natanael já fez os exames médicos e vai assinar. Pode cravar que ele vai vestir a camisa do Galo.

O Cuello só depende de uma situação. O Igor Rabelo recebeu uma proposta do Athletico-PR, ele respondendo que vai, aí o Cuello já fecha com o Atlético-MG. É disso que está dependendo a negociação.

André Hernan

Segundo o colunista, o técnico Cuca ainda quer o atacante Soteldo, que brilhou sob seu comando no Santos. O venezuelano estava emprestado ao Grêmio e retornou ao Peixe.

O Soteldo é o jogador que o Cuca e toda comissão técnica querem.