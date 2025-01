Ambulância, gol de axila e zebras: veja o que rolou na 1ª fase da Copinha

Os 192 jogos espalhados pelos 32 grupos da Copinha terminaram, e a competição que inaugura o calendário nacional trouxe uma série de goleadas, surpresas e curiosidades. O UOL fez um balanço do que foi a 1ª fase do torneio.

Gigantes (e zebras) classificados

A maioria dos clubes mais tradicionais do país se garantiu nas eliminatórias. Houve, no entanto, alguns tropeços pelo caminho, e times como Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco não fecharam a etapa com 100% de aproveitamento.

Inter decepcionou torcedores e se despediu da Copinha sem uma vitória sequer Imagem: Rafaela Frison/Internacional

A eliminação do Inter foi uma das maiores surpresas. Os gaúchos perderam seus dois primeiros jogos e acabaram sem chances de classificação antes mesmo da rodada final, que culminou em empate contra o Flamengo-SP.

Entre os 20 estreantes, quatro avançaram: Bandeirante-SP, Barra-SC, Marcílio Dias-SC e Referência-SP. Os destaques negativos da lista ficaram com Força e Luz-CE (0 ponto e saldo -13) e Jaciobá-AL (0 ponto e saldo -16).

Eu quero ver gol

A maior goleada da 1ª fase foi protagonizada pelo Palmeiras. O alviverde aplicou 9 a 0 no Náutico-RR na estreia do Grupo 19. Os roraimenses ainda tomaram 6 a 0 do Oeste dias depois, mas se despediram com empate diante do Santa Cruz-AC.

Já a artilharia dos grupos ficou com Matheus Galdino, do Operário-PR. Ele marcou cinco vezes e está à frente de joias pesadas como Ryan Francisco (São Paulo) e Riquelme Fillipi (Palmeiras).

A rede balançou, aliás, 536 vezes entre os 192 jogos, média de 2,79 por partida. Os "inimigos do gol" foram Genus, Madureira, União-TO, Inter, Cruzeiro-PB, Vitória da Conquista, EC São Bernardo, Atlético Guaratinguetá, Trindade e Cascavel.

Matheus Galdino, do Operário Imagem: Divulgação

As 10 curiosidades da 1ª fase

Lambança de gandula em Cruzeiro x Real Brasília: o duelo, disputado em São Carlos, contou com trapalhada do gandula: após lançamento do goleiro Marcelo, a bola parou no toldo de proteção dos árbitros, e o responsável pela reposição, na tentativa de se livrar do problema, piorou a situação ao arremessar outra bola — que também ficou presa no local.

Bandeirinha com dores em Votuporanguense x Floresta-CE. No 2° tempo da partida, o bandeirinha Marlon Spinola sentiu dores musculares e precisou paralisar o embate para alertar Danilo Ricardo Salgado, que atuou como juiz de campo. Diante da lesão, o 4° árbitro Paulo César Francisco fez as vezes de assistente.

Narrador sonoplasta em Bandeirante-SP x Tuna Luso. O jogo em Brodowski ficou marcado pela criatividade do narrador Evandro Cardoso. Ele fez as vezes de sonoplasta e, além de simular efeitos antigos do rádio (como falar o nome de um time e repetir a última sílaba), ensaiou um "tiro de 12" ao abordar um golaço dos paulistas.

Essa narração do gol do Bandeirante contra a Tuna Luso pela Copinha em Brodowski já pode entrar pra história.



O famoso tiro de dor! #Copinha pic.twitter.com/jfdvm3VbNo -- Christopher Henrique (@oChrisHenrique) January 3, 2025

Olho inchado em Ceará x Portuguesa Santista. O atacante Kaique Nunes foi destaque na vitória cearense por 2 a 1. O atleta fez o gol da vitória, mas um detalhe chamou a atenção: ele estava com um olho inchado. O motivo? Ele havia sofrido um choque de cabeça no último treino do clube antes do duelo.

Susto e ambulância em XV de Jaú x Picos. O lateral Veyson, do Picos, se chocou de cabeça com um companheiro de equipe no gramado do Zezinho Magalhães, em Jaú, e ficou caído no gramado. Ele foi atendido pelos médicos e deixou o estádio de ambulância. Mais tarde, o clube informou que ele sofreu uma concussão, foi para o hospital e recebeu alta pouco depois.

Entre XV Jaú x Picos, houve um choque de cabeça entre dois jogadores do Picos, e o camisa de número 6 acabou levando a pior e convulsionando.



O jogador saiu de ambulância, o jogo segue 1x0 para 0 XV Jaú, não postamos o gol porque a transmissão não estava funcionando no momento.? pic.twitter.com/6zHcCZZWjf ? Futeboleiros (@futteboleiros) January 4, 2025

Lance misterioso em Tanabi x Força e Luz. O terceiro gol dos paulistas, marcado por Arthur, simplesmente não foi exibido. A partida foi transmitida pelo canal Paulistão no YouTube, mas uma forte chuva interrompeu a live por alguns minutos, o que fez com que a jogada que gerou a vitória do Tanabi fosse perdida pelas câmeras.

Gol de goleiro em Goiás x Marcílio Dias. A virada dramática dos goianos sobre os catarinenses saiu a partir de um um gol de goleiro. Já na etapa final, Murillo assumiu a responsabilidade de cobrar a penalidade nos últimos minutos da partida e mandou bem, definindo o 3 a 2 em Taubaté.

Estádio "dos pênaltis" em Juventus x Portuguesa Santista e Ceará x Trindade. A Rua Javari, em São Paulo, foi o palco de seis pênaltis marcados em dois jogos da 2ª rodada do Grupo 31. O Juventus venceu a Portuguesa Santista por 5 a 0 com três gols da marca da cal, e o Ceará bateu o Trindade-GO por 3 a 0 com resultado construído em três penalidades.

Desabafo em Tanabi x Santa Cruz. Um desabafo envolvendo falta de gelo marcou a entrevista pós-jogo do time pernambucano. O meia Vinicius Hora, destaque do classificado time nordestino, revelou que os atletas tiraram dinheiro do próprio bolso para aprimorar o condicionamento físico.

"A gente vem treinando no dia a dia, passando muita dificuldade, a gente não tinha nem gelo para fazer, poucos sabem disso, a gente tirou do nosso bolso pra fazero gelo"(Vini Hora, meia do Santa Cruz na Copinha)



que absurdo, bicho. pic.twitter.com/woepSgFgNM -- Caio (@caiojms_) January 9, 2025

Gol de axila em Inter de Minas x Marcílio Dias. Os mineiros conseguiram buscar o empate, que acabou não servindo para muita coisa no Grupo 22, com um gol bizarro: o lance começou quando Ronald cobrou falta e viu a bola passar no meio da barreira, bater na trave e voltar no braço do goleiro. Para a infelicidade do arqueiro, ela resvalou em sua axila e parou nas redes.