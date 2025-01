Dia 9 da Copinha tem classificações malucas, fim de tabu e gol de axila

A Copinha chegou ao seu nono dia nesta sexta-feira (10) e alguns jogos contaram com fatos e lances marcantes em diversas sedes da competição.

Destaques do 9° dia

Tabu chegou ao fim. O Corinthians perdeu um jogo de fase de grupos após 22 anos. Com um time quase todo reserva, o Timão foi superado pelo Santo André por 2 a 0, no Bruno José Daniel. Antes, a última derrota na primeira fase da competição havia acontecido em 2003, quando a equipe foi superada pela Inter de Limeira por 2 a 1.

Drama em Suzano. União Suzano e Avaí disputaram uma vaga na segunda fase da Copinha. A equipe da casa, que precisava da vitória, até abriu 2 a 0, mas teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Os catarinenses fizeram o primeiro e até empataram o duelo no último lance, mas o tento foi anulado por impedimento, garantindo a classificação do Suzano.

Remontada heroica. O América-SE abriu 2 a 0 sobre o Barra-SC e estava garantindo a classificação para a próxima fase. A equipe catarinense, que precisava do empate para passar, fez o primeiro gol aos 44 do segundo tempo e conseguiu o segundo já aos 47.

Otero, é você? Kauã Conceição, do América-RJ, fez um golaço na derrota da equipe para a Portuguesa-SP por 3 a 1. O camisa 16 roubou a bola pela lateral esquerda e soltou a bomba da intermediária. A bola fez uma sequência de efeitos e encobriu o goleiro adversário. A finalização lembrou as cobranças de faltas do venezuelano ex-Santos.

Balotelli deixa sua marca. O Novorizontino venceu o Genus-RO por 3 a 0 e teve gol de 'italiano'. Pedro Balotelli abriu o placar do triunfo dos paulistas com gol de pênalti.

Gol contra de axila. O Inter de Minas buscou o empate por 1 a 1 contra o Marcílio Dias com um gol bizarro. Ronald cobrou falta buscando o canto direito baixo. A bola passou no meio da barreira, que abriu, bateu na trave e voltou no braço do goleiro João Vítor. Ela pegou na axila do goleiro e tomou o rumo do gol.

Cartão vermelho decisivo. A definição da liderança do grupo 28 se deu por meio do número de cartões vermelhos. Falcon-SE e Vila Nova-GO terminaram a primeira fase igualados em pontos (cinco), saldo de gols (dois) e gols marcados (três). As expulsões representam o quarto critério de desempate, e os goianos tiveram Gustavo expulso no duelo contra o Aster Itaquá. Assim, os sergipanos ficaram com a liderança, e o Vila com o segundo lugar.

