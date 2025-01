Mercado: renovação no Palmeiras, Corinthians frustrado e nova aposta do Fla

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A quinta-feira (9) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Reserva de Weverton, Marcelo Lomba ficará no Palmeiras por mais uma temporada Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Renovação alviverde. Reserva imediato de Weverton, o goleiro Marcelo Lomba teve seu vínculo renovado com o Palmeiras até o final deste ano. O goleiro de 38 anos disse estar à disposição do técnico Abel Ferreira para ajudar a equipe a manter a sequência de títulos das últimas temporadas. Há três anos no clube, Lomba atuou em 22 partidas.

E o Vitor Reis? Palmeiras e Manchester City estão em negociações pelo zagueiro Vitor Reis e têm discutido agora a data da transferência do jogador para o futebol inglês. O time brasileiro já sinalizou aos ingleses que tem a intenção de negociar o jovem apenas depois do Mundial de Clubes, em julho. O City, por sua vez, quer contar com o defensor em janeiro. O valor total do negócio pode, no fim, chegar a 45 milhões de euros (R$ 283 milhões, na cotação atual), já com a inclusão de bônus variáveis no negócio.

Sonho corintiano, Marta seguirá como jogadora do Orlando Pride Imagem: NWSL

Corinthians frustrado. Marta renovou com o Orlando Pride, dos EUA. Ela anunciou a decisão fazendo suspense sobre uma possível saída, tendo inclusive se emocionado, antes de cravar: "Vou ficar em casa". A jogadora assinou por mais duas temporadas com o clube norte-americano. A jogadora seis vezes eleita a melhor do mundo era sonho do Corinthians: em dezembro, ela havia acenado para o clube paulista enquanto pensava sobre seus próximos passos. A diretoria paulista, inclusive, conversava com a atleta.

Lembra dele, corintiano? Reserva desde a chegada ao Nottingham Forest e sem jogar há quatro meses, o goleiro Carlos Miguel não pensa em deixar o clube. O UOL apurou que o jogador vê a questão com naturalidade e não está preocupado com a falta de tempo em campo na Inglaterra. Uma saída, seja por empréstimo ou em definitivo, por ora, está descartada.

Juninho, atacante do Qarabag, é alvo da diretoria do Flamengo Imagem: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

Fla em novo ataque. Sem sucesso com a primeira oferta de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por Juninho, o Flamengo vai subir o valor e, com isso, tentar se aproximar das exigências do Qarabag. Há bastante confiança nos bastidores. Para vender o atacante, o clube do Azerbaijão começou a negociação pedindo 6 milhões de euros (R$ 38 milhões). O rubro-negro acredita que o acerto vai ser atingindo com o famoso "meio termo".

Ex-Tricolor de time novo. O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Marquinhos, de 21 anos, que estava no Fluminense. O jogador já viajou aos EUA para disputar as duas partidas de pré-temporada. Formado no São Paulo, ele assinou com o Arsenal em 2022 e atuou seis partidas pelos londrinos. Há duas temporadas, o jogador foi para o Norwich City, depois defendeu o Nantes e, no ano passado, voltou para o Brasil para vestir a camisa do Fluminense.

Natanael é alvo de interesse de São Paulo e Atlético-MG para 2025 Imagem: Marlon Costa/AGIF

Briga por Natanael. São Paulo e Atlético-MG vem disputando a contratação de Natanael, do Coritiba. O lateral-direito ainda não definiu seu futuro, mas o Tricolor aposta no seu calendário de 2025 para convencê-lo a desembarcar no Morumbi ao invés de Belo Horizonte. O São Paulo está classificado para a Libertadores, principal torneio do continente sul-americano, enquanto o Galo disputará a Sul-Americana.

Neymar nos EUA? O Inter Miami já resolveu o imbróglio financeiro que praticamente o impedia de embarcar na contratação de Neymar, e agora está pronto para receber o craque brasileiro. O time de Lionel Messi e Luis Suárez negociou o centroavante equatoriano Leonardo Campana com o New England Revolution na atual janela de transferências e, com isso, abriu uma vaga de "designated player" no seu elenco.

Dívida carioca. O Botafogo tem uma dívida pendente com Bruno Lage de aproximadamente 500 mil euros (R$ 3,1 milhões, na cotação atual). O montante em questão tem a ver com salários atrasados. O técnico português, vale lembrar, não é único com valores a receber do Glorioso: há também vários jogadores, empresários e clubes, o que, inclusive, tem ameaçado o arranque da pré-temporada da equipe (marcada para a próxima terça-feira).

Jair, joia do Santos, virou alvo de grande investimento do Botafogo Imagem: Santos FC/Raul Baretta

Do Santos para o Botafogo. Jair Cunha, de 19 anos, fez o Botafogo investir alto (R$ 76 milhões) e ainda abrir mão do ídolo Tiquinho Soares em negociação com o Santos. O atual campeão da Libertadores entende que Jair tem características raras: ele tem 1,98m e, mesmo assim, é considerado veloz. Outros pontos são o "perfil europeu" e a idade, que pode gerar uma venda robusta no futuro.

O destino é o Sul. O Coritiba anunciou a contratação do zagueiro Maicon. O jogador chega ao clube paranaense após duas temporadas no Vasco da Gama, assinando um contrato de empréstimo até o fim de 2025, quando encerra o seu vínculo com o time carioca.