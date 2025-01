São Paulo inicia semana pressionado para concluir negociações antes de reapresentação

O São Paulo inicia a semana tendo de lidar com a pressão de concluir as negociações com alguns atletas antes da reapresentação do elenco, marcada para a próxima quarta-feira.

A diretoria tem conversas avançadas com Enzo Díaz, do River Plate, e um acordo com Wendell, do Porto. Os dois laterais esquerdos chegariam para suprir a principal carência do elenco comandado por Luis Zubeldía.

O que separa Wendell do São Paulo é a liberação do Porto, que tem feito jogo duro para permitir a transferência do lateral esquerdo. O clube português deseja uma compensação financeira para antecipar a saída do brasileiro, com quem possui vínculo até junho de 2025.

Wendell já possui um acordo com o São Paulo. Entretanto, a diretoria tem concentrado seus esforços em convencer o Porto a aceitar sua oferta, que inclui o empréstimo do promissor Moreira, atleta que já possui cidadania portuguesa e passagens pelas seleções de base do país.

Enzo Díaz, por sua vez, chegaria para compor elenco e ser uma opção mais confiável na ausência de Wendell, já que o jovem Patryck, atualmente único lateral esquerdo do elenco do São Paulo, ainda não convenceu Zubeldía que pode dar conta do recado.

O argentino negocia um contrato por empréstimo com o São Paulo e está muito próximo de se transferir ao futebol brasileiro. Inicialmente, a pedida salarial de Enzo Díaz foi um obstáculo, mas a diretoria tricolor conseguiu contornar a questão financeira e está próxima de um acordo.

A grande questão é se o clube conseguirá finalizar as tratativas nas próximas horas e contar com ambos os laterais esquerdos na pré-temporada nos EUA. Dia 15 de janeiro o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já no dia 19 o adversário da vez será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

A diretoria são-paulina corre contra o tempo para que os possíveis reforços estejam à disposição do técnico Luis Zubeldía o quanto antes, uma vez que neste ano a pré-temporada será curta devido ao intenso calendário do futebol brasileiro. O êxito na missão, contudo, não está garantido, principalmente contando com um orçamento bastante enxuto para viabilizar chegadas.