Vasco anuncia nova segunda camisa para a temporada

Nesta sexta-feira, o Vasco e a Kappa anunciaram o lançamento do novo segundo uniforme do Cruzmaltino para a temporada de 2025. A camisa já está à venda nas lojas oficiais do clube e através do site vascostore.com.br.

Com o tema "Jamais terás a Cruz, esse é o meu batismo", a campanha contou com a presença dos jogadores Philippe Coutinho, Pablo Veggeti, Nuno Moreira, Rayan e Léo Jardim. Além disso, o clube divulgou um vídeo nas redes sociais com depoimentos de dois sócios torcedores.

"Nenhum deles tem a paixão que o vascaíno tem por esse clube. Esse amor do torcedor vascaíno, ele certamente se diferencia de qualquer outro. Só quem vive aquele momento da Barreira, aquele pré-jogo, os comerciantes, a gente estar no meio do povo. É um calor que a gente não sente em qualquer lugar, não", diz trecho do vídeo publicado pelo Vasco nas redes sociais.

Jamais terás a Cruz, esse é o meu batismo! ? ???? ?????? ?? ????? ????? ???? ?? Disponível em todas as lojas do Gigante da Colina e em https://t.co/MAEjBqE4P7!#VascoDaGama pic.twitter.com/FxasvBPIqs ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 25, 2025

A camisa é branca, com uma faixa preta na diagonal e a tradicional Cruz de Malta no peito. O uniforme ainda tem detalhes brancos e pretos na gola e nas mangas. O uniforme de goleiro é laranja e não tem a faixa preta.

No site do clube, o uniforme é vendido pelo valor de R$ 389,99 na versão masculina, R$ 379,99 na versão feminina, R$ 399,99 para tamanhos especiais (3G, 5G e 7G) e R$ 379,99 na versão juvenil. A camisa de goleiro custa R$ 369,99 na versão masculina.

O Vasco volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Cruzeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O Cruzmaltino ocupa a 8ª posição, com sete pontos. Enquanto o Cabuloso é o sexto colocado, com sete pontos.