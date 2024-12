Palmeiras assina com patrocinador máster que pode render até R$ 170 milhões por ano; veja detalhes

O Palmeiras já tem um novo patrocinador máster para a próxima temporada. Na madrugada desta terça-feira, o Verdão assinou contrato com a casa de apostas Sportingbet, que chega para substituir a Crefisa. O vínculo entre as partes é válido por três anos, podendo ser estendido por mais um.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Diferentemente do que acontecia com a Crefisa, o patrocínio não é exclusivo. Assim, a Sportingbet estampará apenas na parte frontal do uniforme, deixando a manga, a omoplata e a barra da camisa em aberto para receber outros patrocínios.

No contrato, o Palmeiras receberá até R$ 170 milhões por ano. O acordo também prevê a marca estampada no time feminino, que até 2024 tinha contrato com a Esporte da Sorte, outra casa de apostas esportivas.

Exatos 5??0?? anos do nosso 17º Paulista! ? No Morumbi lotado com mais de 120 mil pessoas, vencemos o rival por 1 a 0 e conquistamos o estadual em 1974! ? Palmeiras 1×0 Corinthians

? Ronaldo#AvantiPalestra#MemóriaAlviverde pic.twitter.com/YVVWN7IwlD ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 22, 2024

A Crefisa patrocinou o Palmeiras em uma das eras mais vitoriosas da história do clube. Desde 2015, quando começou a estampar o uniforme do clube, o Verdão conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), duas Copa do Brasil (2015 e 2020), quatro Campeonatos Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A estreia da Sportingbet na camisa do Palmeiras deve acontecer logo no primeiro compromisso do Palmeiras no ano. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta a Portuguesa no dia 15 de janeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.