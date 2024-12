Os cinco grandes momentos do Botafogo em 2024

O ano de 2024 foi mágico para o Botafogo. O Glorioso conquistou o Campeonato Brasileiro após 29 anos e venceu a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história. Além disso, a temporada foi repleta de muitos bons momentos e por isso, a Gazeta Esportiva decidiu listar os cinco grandes momentos do Fogão neste ano, veja abaixo:

1 - Libertadores e a Glória Eterna

O melhor momento sem dúvidas é a conquista da Copa Libertadores. Após uma campanha incrível, que começou na fase preliminar da competição, o Botafogo superou grandes campeões no mata-mata (Palmeiras, São Paulo e Peñarol) para chegar até a grande final contra o Galo. A decisão foi histórica, com a equipe de Artur Jorge jogando com um a menos desde o primeiro minuto. Entretanto, Luiz Henrique e Alex Telles marcaram e levaram o título para General Severiano.

Vitor Silva / Botafogo

2 - O Campeonato Brasileiro após 29 anos

Após o fracasso em 2023, o Botafogo finalmente conquistou o título do Campeonato Brasileiro, que não vinha desde 1995. O Fogão fez jogos impecáveis contra os times do G-4 e disputou até o último momento com o Palmeiras, assegurando o troféu na última rodada contra o São Paulo, no Nilton Santos.

Vitor Silva / Botafogo

3 - A vitória decisiva sobre o Palmeiras no Allianz Parque

Após um empate em casa contra o Vitória, o Botafogo foi muito pressionado para a "final antecipada" do Brasileirão contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Entretanto, com uma atuação de gala, Artur Jorge e companhia bateram o Verdão por 3 a 1 e reassumiu a liderança.

Vitor Silva / Botafogo

4 - Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique e Savarino

O grande ano do Botafogo passou pela contratação de nomes excelentes para o ataque, como Thiago Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique e Savarino, formando um quarteto letal. Ao todo, estes jogadores somaram 61 participações em gols na temporada.

5 - Goleada sobre o Flamengo

Por fim, um dos pontos altos do Fogão no Brasileirão foi a goleada sobre o arquirrival Flamengo por 4 a 1 na 23ª rodada da competição. Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins (duas vezes) fizeram para o Glorioso, enquanto Bruno Henrique descontou para o Mengão.

Vitor Silva / Botafogo